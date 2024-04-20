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Секреты борьбы с отеками и темными кругами под глазами от ведущего косметолога

Все, что важно знать о сокращении отеков и уменьшении темных кругов под глазами

1:40
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Врач-дерматовенеролог и косметолог клиники косметологии и эстетической гинекологии Dr. Эстетик Зданевич Анастасия Сергеевна делилась своим опытом по борьбе с распространенной проблемой отеков и темных кругов под глазами.

Все, что важно знать о сокращении отеков и уменьшении темных кругов под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг в решении этой проблемы — восстановление нормального режима потребления жидкости, чтобы избежать обезвоживания и нормализовать функционирование организма.

Далее следует обратить внимание на лимфодренажные процедуры, такие как аппаратный массаж тела и лица с использованием Icoone и микротоков, чтобы стимулировать лимфодренаж и придать коже свежий и отдохнувший вид.

Питание играет также важную роль в решении этой проблемы. Необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием коротких углеводов и обратить внимание на употребление белковой пищи, так как недостаток белка может быть одной из причин отеков под глазами.

Регулярное включение в рацион белковых продуктов, таких как бобовые культуры, орехи, соевые продукты и спирулина, поможет восполнить необходимый уровень белка в организме.

Помимо этого, регулярный уход за кожей играет ключевую роль. Использование кремов для глаз с гидропептидами и сывороток для периорбитальной зоны помогает уменьшить отечность и темные круги под глазами, а также улучшить общий тон и текстуру кожи. Однако перед сном стоит избегать интенсивно увлажняющих кремов, чтобы не усилить отеки. Легкая сыворотка может быть идеальным выбором для вечернего ухода.

Как убрать тёмные круги и отёки под глазами? // Эффект панды🐼: простой рецепт для осветления кожи
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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