Секреты борьбы с отеками и темными кругами под глазами от ведущего косметолога

Врач-дерматовенеролог и косметолог клиники косметологии и эстетической гинекологии Dr. Эстетик Зданевич Анастасия Сергеевна делилась своим опытом по борьбе с распространенной проблемой отеков и темных кругов под глазами.
Первый шаг в решении этой проблемы — восстановление нормального режима потребления жидкости, чтобы избежать обезвоживания и нормализовать функционирование организма.
Далее следует обратить внимание на лимфодренажные процедуры, такие как аппаратный массаж тела и лица с использованием Icoone и микротоков, чтобы стимулировать лимфодренаж и придать коже свежий и отдохнувший вид.
Питание играет также важную роль в решении этой проблемы. Необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием коротких углеводов и обратить внимание на употребление белковой пищи, так как недостаток белка может быть одной из причин отеков под глазами.
Регулярное включение в рацион белковых продуктов, таких как бобовые культуры, орехи, соевые продукты и спирулина, поможет восполнить необходимый уровень белка в организме.
Помимо этого, регулярный уход за кожей играет ключевую роль. Использование кремов для глаз с гидропептидами и сывороток для периорбитальной зоны помогает уменьшить отечность и темные круги под глазами, а также улучшить общий тон и текстуру кожи. Однако перед сном стоит избегать интенсивно увлажняющих кремов, чтобы не усилить отеки. Легкая сыворотка может быть идеальным выбором для вечернего ухода.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.