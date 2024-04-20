Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховка от государственного запрета спиртного
Что скрывают от вас автопроизводители в базовых комплектациях
Space.com: пик солнечной активности может нарушить работу орбитальных аппаратов
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Московских аэропортах
Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах с грудным вскармливанием
Одни посреди океана: фильмы, действие которых происходит на необитаемом острове
Доктор Борисов: после приёма мочегонных может кружиться голова
Ветеринары развеяли мифы о кошачьем корме
Гастроэнтеролог Мельникова: сырые овощи противопоказаны при язве и гастрите
Секреты женской энергии: понятие и признаки

Признаки того, что у вас проявляется мощная женская энергия

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Современная реальность подталкивает многих женщин к принятию мужских ролей, особенно если рядом нет партнера, с кем можно было бы разделить бытовые заботы. Тем не менее, даже в таких условиях женщина может оказаться обладательницей настоящего женского магнетизма, чего она и не подозревала. Как понять, что ваша женская энергия работает на полную? Об этом мы беседовали с экспертом.

Признаки того, что у вас проявляется мощная женская энергия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вы обладаете харизмой и привлекаете внимание окружающих

Если вам достаточно просто выйти на улицу, чтобы привлечь взгляды противоположного пола, то ваша женская энергия работает безупречно. Эксперты подчеркивают, что за такой женщиной идут без колебаний, ведь она окружена природным очарованием. Подумайте, насколько часто люди соглашаются с вашим мнением?

Вы вдохновляетесь творчеством

Нет ничего лучше, чем погрузиться в творчество, которое доставляет удовольствие. Это может быть любое хобби, необязательно приносящее доход. Погружение в творческий процесс позволяет зарядиться нужной энергией, которую вы готовы поделиться с окружающими. Женщина, способная расслабиться за любимым делом, всегда чувствует себя прекрасно и готова делиться своим позитивом и теплой аурой.

У вас развита интуиция

Часто женщины с сильной энергетикой обладают высокоразвитой интуицией. Это позволяет им с высокой вероятностью предсказывать развитие событий и то, что произойдет в будущем. Обращаются ли к вам за советом знакомые?

Вы интроверт

Многие женщины с сильной энергией являются интровертами. И хотя это может показаться неожиданным, именно интроверты часто обладают истинной женственностью. Ведь настоящая энергия идет изнутри, а не из общения с окружающими.

Как женщине быть в ресурсном состоянии и где брать энергию?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Последние материалы
Space.com: пик солнечной активности может нарушить работу орбитальных аппаратов
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Московских аэропортах
Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах с грудным вскармливанием
Одни посреди океана: фильмы, действие которых происходит на необитаемом острове
Доктор Борисов: после приёма мочегонных может кружиться голова
Признаки того, что у вас проявляется мощная женская энергия
Ветеринары развеяли мифы о кошачьем корме
Гастроэнтеролог Мельникова: сырые овощи противопоказаны при язве и гастрите
Почему так случается, что на крыжовнике мало ягод
6 лучших упражнения, которые помогут повысить подвижность бедер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников