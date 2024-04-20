Традиция кипятка: почему в Китае пьют горячую воду и как это полезно

Почему в Китае люди употребляют кипяток утром, вечером и в течение дня

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Китае практика употребления горячей воды прочно укоренилась в обычаях как на улицах, так и в офисах или кинотеатрах, где можно обнаружить бойлеры с кипятком. Люди разных возрастов регулярно наполняют маленькие термосы, которые носят с собой повсюду. Эта древняя восточная традиция придает особое значение употреблению горячей воды как средства для поддержания здоровья и живительной энергии. Детей привыкают пить горячую воду с самого детства, убеждая, что это помогает стимулировать энергию, сохранять молодость и придавать организму бодрость. В школе дети несут с собой маленькие термосы, которые наполняют на переменах из специальных кулеров, и начинают свой день с горячей воды.

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Считается, что правильный выбор температуры воды зависит от поставленных целей. Например, холодная вода утоляет жажду и восполняет недостаток влаги в организме, в то время как комнатная температура воды благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а горячий кипяток оказывает воздействие на все системы организма. По мнению китайцев, важно выпить первый стакан горячей воды в течение первых 10-15 минут после пробуждения, чтобы активировать все системы организма. Обычно они наливают кипяток в чашку сразу после пробуждения и уходят умываться. К моменту завершения гигиенических процедур, вода успевает остыть до 45 градусов Цельсия, что делает ее приятной для употребления.

Подбирая подходящий для питья кипяток, важно обратить внимание на его качество — предпочтительно выбирать родниковую, бутилированную или фильтрованную воду. Начинать употребление горячей воды следует постепенно, начиная с одного-двух стаканов в день, а затем постепенно увеличивая этот объем. Через некоторое время вы заметите улучшение общего самочувствия, бодрость в течение дня и уменьшение заболеваемости.

Употребление горячей воды имеет множество положительных эффектов на организм. Она согревает, расширяет сосуды, способствует улучшению состояния кожи, волос и глаз, а также повышает иммунитет. Кроме того, горячая вода помогает справиться с переутомлением и стрессом, предотвращает заболевания мочевыводящих путей и аллергические реакции.

Почему китайцы обожают пить кипяток.