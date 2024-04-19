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Изысканные упражнения для стройных бедер: разнообразие в тренировке

Вместо приседаний: пять упражнений для тонких бедер

2:27
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Первое упражнение, обсуждаемое при разговоре о тренировке ног, обычно — это приседания. Второе место занимают выпады. Эти упражнения эффективны для проработки ягодиц и бедер, но не всем полезны одинаково. Особенно не рекомендуется выполнять приседания с большим весом при проблемах со спиной. Для некоторых сложно активировать нужные мышцы при выполнении базовых упражнений, и повторение одних и тех же упражнений может привести к адаптации и снижению эффективности.

Вместо приседаний: пять упражнений для тонких бедер
Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Поэтому полезно включать в тренировочную программу новые упражнения, используя изолированные движения и работая в различных плоскостях и амплитудах. Мы обсудили с Юлией Гуляевой, экспертом XFIT в России, альтернативные упражнения, которые помогут сделать бедра стройными и красивыми.

  1. Приседания на одной ноге: стойте на одной ноге и выполняйте приседания, опускаясь как можно ниже. Убедитесь, что ваша нога на весу направлена прямо вниз, а таз тянется к полу. Упражнение выполняется примерно так же, как и обычные приседания, но на одной ноге. Повторите 15-20 раз для каждой ноги.
  2. Хип хинч с разворотом: встаньте на правую ногу и наклонитесь вперед, разворачивая таз в сторону. Возвращайтесь в исходное положение и повторите на другой стороне. Это упражнение прорабатывает ягодичные мышцы и тренирует баланс. Сделайте 15-20 повторений для каждой стороны.
  3. Хип хинч с резиной: стоя на левой ноге, наклонитесь вперед и удерживайте резину правой ногой. Возвращайтесь в исходное положение и повторите на другой стороне. Это упражнение также прорабатывает ягодичные мышцы и требует усилия для поддержания равновесия. Повторите 15-20 раз для каждой ноги.
  4. Дотягивания: встаньте на одну ногу и потянитесь назад, а затем в стороны. Это упражнение прорабатывает мышцы бедер в разных направлениях. Повторите 30 раз для каждой ноги.
  5. Ягодичный мост на одной ноге: лежа на спине, поднимите таз, опираясь на одну ногу. Это изолированное упражнение прорабатывает ягодичные мышцы. Повторите 20-25 раз для каждой ноги.

УБИРАЕМ ОБВИСШУЮ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ БЕДРА ЗА 5 МИНУТ // Упражнения для сушки жира между ног + галифе
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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