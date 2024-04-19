Легкая подготовка к лету: спорт без излишнего напряжения

Спорт без усилий: эти виды активности помогут подготовиться к лету

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже не за горами, и сейчас самое время задуматься о подготовке к этому сезону, когда одежда меняется с джинс на легкие юбки. Фитнес-гуру Руслан Исаев предложил несколько видов спорта, которые будут эффективны для поддержания формы, но не потребуют из вас чрезмерных усилий.

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Плавание — оптимальный вариант, особенно если у вас есть противопоказания к более интенсивным видам нагрузок. Пара дней в бассейне помогут вам оставаться в тонусе и улучшить гибкость.

Йога — прекрасный способ замедлиться и снять стресс. Растяжка, которую предлагают многие асаны, может дополнить кардио или силовые тренировки в зале.

Велосипед — вы можете выбрать тренажер или настоящий велосипед для утренних или вечерних прогулок. Этот вид активности дает мощную нагрузку на бедра и икры.

Боулинг — неожиданный, но эффективный способ развить координацию и равновесие. Это занятие также подходит для развлечения и дополнительной физической активности.

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