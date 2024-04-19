Легкая подготовка к лету: спорт без излишнего напряжения

Лето уже не за горами, и сейчас самое время задуматься о подготовке к этому сезону, когда одежда меняется с джинс на легкие юбки. Фитнес-гуру Руслан Исаев предложил несколько видов спорта, которые будут эффективны для поддержания формы, но не потребуют из вас чрезмерных усилий.
Плавание — оптимальный вариант, особенно если у вас есть противопоказания к более интенсивным видам нагрузок. Пара дней в бассейне помогут вам оставаться в тонусе и улучшить гибкость.
Йога — прекрасный способ замедлиться и снять стресс. Растяжка, которую предлагают многие асаны, может дополнить кардио или силовые тренировки в зале.
Велосипед — вы можете выбрать тренажер или настоящий велосипед для утренних или вечерних прогулок. Этот вид активности дает мощную нагрузку на бедра и икры.
Боулинг — неожиданный, но эффективный способ развить координацию и равновесие. Это занятие также подходит для развлечения и дополнительной физической активности.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.