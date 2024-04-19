Летняя красота: ключевые процедуры для подготовки к сезону

Пять основных процедур для подготовки к лету

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна приносит с собой не только смену сезона, но и вызовы для кожи, волос и ногтей, которые часто страдают от перепадов температуры. Организм нуждается в дополнительном питании и уходе после зимнего периода. В этот период важно сосредоточиться на нескольких ключевых задачах: питании кожи, подготовке к инсоляции и решении специфических проблем, присущих каждому типу кожи.

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Мезотерапия и биоревитализация эффективно решают проблемы увядания кожи, обогащая её витаминами и минералами. Сухость губ после зимы может быть решена инъекциями гиалуроновой кислоты, а инъекции ботулотоксина могут предотвратить мимические морщины и фотостарение.

Аппаратные процедуры, такие как LPG-массаж и эндосфера, помогут бороться с отечностью и целлюлитом, подготавливая тело к летнему сезону. Перманентный макияж также может быть хорошим решением, обеспечивая ухоженный вид даже после купания в море.

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