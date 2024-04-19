Летние тенденции стрижек: каре, маллет, вольфкат и другие модные тренды

Пять модных причесок на лето: каре, волфкат и маллет в тренде

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Стилист Иван Иванов поделился пятью самыми модными стрижками этого лета: каре с лесенкой, маллетом, вольфкатом, структурными длинными прядями и слоями.

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Вольфкат представляет собой стрижку с короткими слоями в верхней части и более длинными в нижней, подходящую для средних или длинных волос, придавая им визуальный объем. Слоистые прически подчеркнут овал лица и подходят для всех типов волос и длин. Каре с лесенкой добавляет объем у затылка и визуально удлиняет лицо, а текстурные длинные стрижки, такие как лесенка, лисий хвост и градуировка, легко сочетаются с разными стилями. Маллет, снова в тренде, представлен мягкими вариантами с легкой челкой, что придает возможность создать уникальный образ.

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