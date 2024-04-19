Летние тенденции стрижек: каре, маллет, вольфкат и другие модные тренды

Стилист Иван Иванов поделился пятью самыми модными стрижками этого лета: каре с лесенкой, маллетом, вольфкатом, структурными длинными прядями и слоями.
Вольфкат представляет собой стрижку с короткими слоями в верхней части и более длинными в нижней, подходящую для средних или длинных волос, придавая им визуальный объем. Слоистые прически подчеркнут овал лица и подходят для всех типов волос и длин. Каре с лесенкой добавляет объем у затылка и визуально удлиняет лицо, а текстурные длинные стрижки, такие как лесенка, лисий хвост и градуировка, легко сочетаются с разными стилями. Маллет, снова в тренде, представлен мягкими вариантами с легкой челкой, что придает возможность создать уникальный образ.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.