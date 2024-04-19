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Пять привычек, которые портят ваши волосы: избегайте их для здоровых локонов

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Влияние на состояние волос оказывает ряд факторов, таких как питание, стресс, правильный или неправильный уход, а также ежедневные привычки, которые часто остаются незамеченными, но могут существенно повлиять на внешний вид прядей.

Использование неправильных резинок для волос может нанести вред. Слишком жесткие резинки травмируют локоны и могут вызвать вырывание волосков при снятии. Постоянное собирание волос в хвост с использованием резинки может привести к ослаблению и ломкости волос в месте пережатия.

Оставлять расческу без очистки может стать источником бактерий и грибков, что негативно сказывается на здоровье волос. Регулярная чистка расчески и ее промывание помогут избежать этой проблемы.

Неверное использование термозащиты перед укладкой феном или утюжком может повредить структуру волос. Применение специальных средств защиты помогает предотвратить перегревание волос и сохранить их здоровье и блеск.

Расчесывание волос от корней до кончиков может спровоцировать спутывание и ломкость прядей. Более бережный способ расчесывания — начать с кончиков и постепенно продвигаться к корням, разделяя волосы на секции.

Длительное использование полотенца для вытирания волос может привести к их ослаблению и секущимся кончикам из-за агрессивного воздействия влаги и трения. Замена махрового полотенца на ткань из микрофибры позволит бережнее сушить волосы, сохраняя их структуру и здоровье.

НОВАЯ РУБРИКА "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" / 5 ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК КОТОРЫЕ ПОРТЯТ ВАШИ ВОЛОСЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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