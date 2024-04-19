Пять привычек, которые портят ваши волосы: избегайте их для здоровых локонов

Влияние на состояние волос оказывает ряд факторов, таких как питание, стресс, правильный или неправильный уход, а также ежедневные привычки, которые часто остаются незамеченными, но могут существенно повлиять на внешний вид прядей.
Использование неправильных резинок для волос может нанести вред. Слишком жесткие резинки травмируют локоны и могут вызвать вырывание волосков при снятии. Постоянное собирание волос в хвост с использованием резинки может привести к ослаблению и ломкости волос в месте пережатия.
Оставлять расческу без очистки может стать источником бактерий и грибков, что негативно сказывается на здоровье волос. Регулярная чистка расчески и ее промывание помогут избежать этой проблемы.
Неверное использование термозащиты перед укладкой феном или утюжком может повредить структуру волос. Применение специальных средств защиты помогает предотвратить перегревание волос и сохранить их здоровье и блеск.
Расчесывание волос от корней до кончиков может спровоцировать спутывание и ломкость прядей. Более бережный способ расчесывания — начать с кончиков и постепенно продвигаться к корням, разделяя волосы на секции.
Длительное использование полотенца для вытирания волос может привести к их ослаблению и секущимся кончикам из-за агрессивного воздействия влаги и трения. Замена махрового полотенца на ткань из микрофибры позволит бережнее сушить волосы, сохраняя их структуру и здоровье.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.