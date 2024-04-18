Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Кинологи рассказали, как разместить лежанку для собаки
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Юрий Бардаш: культура является политическим инструментом
Владелец клуба "Вашингтон" рассказал, что никогда не сомневался в Овечкине
Турэксперт объяснила возросший интересу к Японии среди россиян
Майские праздники не повлияют на выплаты пенсий и пособий в Москве и Подмосковье
Эксперт по питанию Вебстер: куркума и имбирь защищают от деменции
Цена и характеристики 2024 Mercedes-AMG C 63 S E Performance для американского рынка
Избегая ошибок: секреты эффективного применения масок для лица

Пять ключевых ошибок при применении масок для лица

0:39
Моя семья » Красота и стиль

Маски для лица — популярное средство ухода, но их неправильное использование может принести больше вреда, чем пользы. Ошибки в подготовке — начните с глубокой очистки кожи перед нанесением маски, используя гель или пенку, а затем тоник для открытия пор.

Пять ключевых ошибок при применении масок для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Учитывайте тип кожи, чтобы выбрать подходящую маску. Не удерживайте маску слишком долго, так как это может привести к обратному эффекту. Разглаживайте маску, чтобы обеспечить плотное прилегание к коже.

И, наконец, избегайте разговоров во время процедуры, чтобы не нарушить эффективность маски.

МАСКИ для ЛИЦА — как выбрать, как использовать и частые ошибки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Последние материалы
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Юрий Бардаш: культура является политическим инструментом
Пять ключевых ошибок при применении масок для лица
Владелец клуба "Вашингтон" рассказал, что никогда не сомневался в Овечкине
Турэксперт объяснила возросший интересу к Японии среди россиян
Майские праздники не повлияют на выплаты пенсий и пособий в Москве и Подмосковье
Эксперт по питанию Вебстер: куркума и имбирь защищают от деменции
Цена и характеристики 2024 Mercedes-AMG C 63 S E Performance для американского рынка
Врач Утюмова считает, что брокколи — это самый полезный овощ
Актриса Агата Муцениеце отказалась откровенничать о романе с Никитой Кологривым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников