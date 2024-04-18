Избегая ошибок: секреты эффективного применения масок для лица

Маски для лица — популярное средство ухода, но их неправильное использование может принести больше вреда, чем пользы. Ошибки в подготовке — начните с глубокой очистки кожи перед нанесением маски, используя гель или пенку, а затем тоник для открытия пор.
Учитывайте тип кожи, чтобы выбрать подходящую маску. Не удерживайте маску слишком долго, так как это может привести к обратному эффекту. Разглаживайте маску, чтобы обеспечить плотное прилегание к коже.
И, наконец, избегайте разговоров во время процедуры, чтобы не нарушить эффективность маски.