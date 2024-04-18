Избегая ошибок: секреты эффективного применения масок для лица

Пять ключевых ошибок при применении масок для лица

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски для лица — популярное средство ухода, но их неправильное использование может принести больше вреда, чем пользы. Ошибки в подготовке — начните с глубокой очистки кожи перед нанесением маски, используя гель или пенку, а затем тоник для открытия пор.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Учитывайте тип кожи, чтобы выбрать подходящую маску. Не удерживайте маску слишком долго, так как это может привести к обратному эффекту. Разглаживайте маску, чтобы обеспечить плотное прилегание к коже.

И, наконец, избегайте разговоров во время процедуры, чтобы не нарушить эффективность маски.

МАСКИ для ЛИЦА — как выбрать, как использовать и частые ошибки