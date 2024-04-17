Мифы и реальность: правильное лечение проблемной кожи

Методы лечения прыщей и акне, которые утратили актуальность

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на то, что сегодня доступ к косметологу легко получить, многие предпочитают самостоятельно бороться с проблемами кожи, делясь своими секретами ухода с другими. Однако многие из этих методов, призванных помочь в борьбе с прыщами и акне, утратили свою актуальность. Рассмотрим некоторые распространенные ошибки в лечении проблемной кожи:

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Отказ от лечения: ранее считалось, что прыщи — это временное явление в подростковом возрасте, и они сами исчезнут со временем. На самом деле, проблемы с кожей могут продолжаться и в зрелом возрасте, требуя внимательного ухода и лечения. Диета: долгое время считалось, что питание может быть причиной прыщей. Однако исследования показывают, что акне чаще всего является наследственным заболеванием, не всегда зависящим от питания. Выдавливание прыщей: этот метод может привести к рубцам, инфицированию и другим неприятностям, а также является проявлением психологических проблем. Спиртовые средства и лосьоны: использование спиртовых средств может вызвать чувствительность и раздражение кожи. Народные средства: многие из них могут не только не помочь, но и усугубить состояние кожи, вызвав дерматит или другие проблемы.

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