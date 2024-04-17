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Борьба с целлюлитом: эффективные средства и процедуры для идеальной кожи

Какие косметические средства и процедуры помогут сократить видимость целлюлита

1:39
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Рассмотрим, какие косметические средства и процедуры могут помочь справиться с "апельсиновой коркой".

Какие косметические средства и процедуры помогут сократить видимость целлюлита
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Очищающая щеточка для тела LUNA 4 body от FOREO представляет собой устройство, основанное на технологии пульсаций T-Sonic. Благодаря интенсивным звуковым вибрациям, щеточки из мягкого силикона способны глубоко очищать кожу, удаляя до 99% загрязнений. Кроме того, эти пульсации обеспечивают массажный эффект, способствующий лимфодренажу, улучшению микроциркуляции и выработке коллагена. Регулярное использование LUNA 4 body поможет укрепить тонус кожи и предотвратить развитие целлюлита.

Антицеллюлитное массажное масло с охлаждающим эффектом от MIXIT включает в себя масла сладкого миндаля, грейпфрута и мяты кучерявой. Эти компоненты помогают увлажнить и питать кожу, улучшить цвет лица, стимулировать кровообращение и лимфоток, а также уменьшить отечность. Ментол придает ощущение прохлады и освежает кожу.

RSL-скульптурирование представляет собой аппаратную процедуру, направленную на коррекцию целлюлита без повреждения кожи. Она способствует уменьшению объемов жировых отложений, улучшению кровообращения и лимфотока, а также повышению тонуса и качества кожи. Рекомендуется пройти не менее 10 сеансов, чтобы достичь заметных результатов.

Эти процедуры и средства можно комбинировать с массажем сухой щеткой и обертываниями для усиления эффекта.

 

10 популярных процедур против целлюлита: ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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