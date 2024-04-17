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Пять лайфхаков для красивых и здоровых волос: секреты ухода за длинными локонами

Пять практичных лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Уход за длинными волосами требует особого внимания и заботы, а эти пять полезных лайфхаков помогут в сохранении их красоты и здоровья.

Пять практичных лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Замена обычного платка на шелковый может принести удивительные результаты, сохраняя здоровый блеск и гладкость волос. Попробуйте обернуть голову шелковым платком на ночь для предотвращения секущихся кончиков и улучшения внешнего вида волос.
  2. Изменение последовательности использования шампуня и кондиционера может помочь бороться с сухостью и ломкостью волос. Нанесение кондиционера перед шампунем позволяет сохранить увлажненность кончиков и объем у корней.
  3. Завершение мытья головы прохладным ополаскиванием помогает закрыть чешуйки волос, делая их более послушными и гладкими.
  4. Добавление в уход за волосами д-пантенола, содержащегося в многих средствах, способствует их росту, защите от выпадения и перхоти, придает сияние и защищает от внешних факторов.
  5. Завершение укладки волос холодным обдувом фена помогает закрепить объем, сохраняя его дольше. Попробуйте завершать укладку на холодном режиме фена для долговременного эффекта.

Длинные волосы! Как отрастить длинные, здоровые волосы. Мой топ 10 советов. Внешний уход за волосами
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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