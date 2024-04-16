Как выделить преимущества и скрыть недостатки с помощью правильного выбора стрижки

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Тайны успешной стрижки и окрашивания: как обновить образ и омолодиться

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Моя семья » Красота и стиль

Чтобы выглядеть свежо и привлекательно, достаточно обновить стрижку и цвет волос, учитывая особенности вашего лица и предпочтения в стиле. Подбор правильного оттенка краски для волос поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, учитывая ваш цветотип.

Тайны успешной стрижки и окрашивания: как обновить образ и омолодиться
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Рекомендуется выбирать оттенок, который гармонирует с вашей кожей и создает желаемый эффект: теплые оттенки смягчают черты лица, делая его моложе, в то время как холодные подчеркивают и делают образ ярче. При выборе стрижки важно учитывать форму лица, длину шеи и рост, чтобы создать выразительный образ.

Некоторые из наиболее омолаживающих стрижек включают каре, пикси с челкой и пикси с прядями у лица, но стоит помнить, что слишком прямые линии могут выглядеть менее естественно и придать лицу возраст.

Как определить форму лица и подобрать идеальную стрижку
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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