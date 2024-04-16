Три ошибки в уходе за ресницами, которые стоит избежать

Мы обычно задумываемся о состоянии ресниц только тогда, когда сталкиваемся с проблемами, такими как выпадение или ослабление. Однако часто причина кроется в наших собственных красотных ошибках.
Например, использование подводки для глаз, содержащей спирт, может привести к истончению ресниц из-за разрушения фолликулов. Частое окрашивание ресниц также может негативно сказаться на их состоянии из-за наличия в краске вредных компонентов.
Также важно правильно использовать инструменты для завивки ресниц, чтобы не повреждать их структуру, и проводить эту процедуру перед нанесением туши.
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