Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русский "Терминатор" устроил гонку на Бали и был задержан
Суд приговорил блогера Максима Лютого к восьми годам колонии из-за смерти сына
Чикунова считает неуважительными угрозы МОК в адрес участников Игр дружбы
Анна Михалкова с помощью хитрости помогла сыну выиграть в конкурсе
Виновному в смерти сына блогеру-сыроеду вынесли приговор
Ветеринары рассказали, как помочь кошке в жару
Адвокат Жорин заявил о неизбежности ответственности за неуплату налогов
Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"
Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно
Тейпирование в косметологии: мифы и реальность

Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками

1:37
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы тейпы становятся все более популярными. Начиная с их применения в профессиональном спорте для восстановления после травм, эти липкие ленты стали широко использоваться также в косметологии. Сегодня они предлагаются как в салонах красоты, так и для домашнего использования.

Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Однако мнения специалистов по поводу тейпирования расходятся. Некоторые считают эту процедуру бесполезной, а в некоторых случаях даже опасной.

Тейпы могут использоваться для омоложения кожи лица. Хлопковые полоски с гипоаллергенной клейкой основой могут помочь расслабить мышцы, уменьшить напряжение и отеки, делая овал лица более изящным. Однако не следует полагать, что тейпы способны на чудеса. Многие косметологи считают обещания убрать морщины или корректировать форму лица лишь маркетинговой уловкой, не имеющей под собой научного обоснования.

Существуют опасности при использовании тейпирования. Рекомендация носить пластырь на лице несколько часов или даже на ночь может привести к нарушению дыхания кожи и микробиома, что может вызвать высыпания, акне и пигментацию. При снятии тейпа могут возникнуть микротравмы кожи, в которые могут попасть бактерии, вызывая новые проблемы.

Эффект расслабления мышц и уменьшения отеков можно достичь более безопасными методами, такими как массаж лица, использование скребка гуаша и других аппаратных процедур.

Тейпирование лица. Мнение врача косметолога.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
День "плохой во всех смыслах". О чём не договаривают патриоты Украины? Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Последние материалы
Адвокат Жорин заявил о неизбежности ответственности за неуплату налогов
Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"
Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно
Политолог Коровин о мигрантах: нельзя допускать возникновения анклавов в городах
Проблемы с турбомотором Mazda L3-VDT: что нужно знать владельцам
Диспансерное наблюдение в ОМС: ключевые аспекты и преимущества
Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками
Собчак ответила на слухи о своей беременности
Глава Роскосмоса Борисов: "Амур-СПГ" сможет запускаться повторно от 50 до 100 раз
Хозяйкам подсказали способ отмыть ванну до блеска без агрессивной химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников