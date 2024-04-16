Тейпирование в косметологии: мифы и реальность

Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы тейпы становятся все более популярными. Начиная с их применения в профессиональном спорте для восстановления после травм, эти липкие ленты стали широко использоваться также в косметологии. Сегодня они предлагаются как в салонах красоты, так и для домашнего использования.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Однако мнения специалистов по поводу тейпирования расходятся. Некоторые считают эту процедуру бесполезной, а в некоторых случаях даже опасной.

Тейпы могут использоваться для омоложения кожи лица. Хлопковые полоски с гипоаллергенной клейкой основой могут помочь расслабить мышцы, уменьшить напряжение и отеки, делая овал лица более изящным. Однако не следует полагать, что тейпы способны на чудеса. Многие косметологи считают обещания убрать морщины или корректировать форму лица лишь маркетинговой уловкой, не имеющей под собой научного обоснования.

Существуют опасности при использовании тейпирования. Рекомендация носить пластырь на лице несколько часов или даже на ночь может привести к нарушению дыхания кожи и микробиома, что может вызвать высыпания, акне и пигментацию. При снятии тейпа могут возникнуть микротравмы кожи, в которые могут попасть бактерии, вызывая новые проблемы.

Эффект расслабления мышц и уменьшения отеков можно достичь более безопасными методами, такими как массаж лица, использование скребка гуаша и других аппаратных процедур.

Тейпирование лица. Мнение врача косметолога.