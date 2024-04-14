Раскрытие тайн старения: пластический хирург Катков делится секретами молодости

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Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет

1:16
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Стрессы, вредные привычки и генетическая предрасположенность — все это факторы, приближающие нас к феномену "лица уставшего". Пластический хирург Александр Катков подчеркивает, что несмотря на доступ к инновационным технологиям и косметике, многие из нас сталкиваются с проявлениями старения.

Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он объясняет, что гены играют ключевую роль, определяя индивидуальную программу развития и старения организма. У многих людей с деформационным морфотипом первые признаки старения могут проявиться уже в раннем возрасте из-за ослабленного мышечного корсета, что приводит к птозу и другим признакам. Некоторые ситуации, такие как стресс и вредные привычки, также ускоряют процесс старения. Стресс, например, может вызвать выработку гормонов, способствующих увяданию кожи, а вредные привычки, такие как потребление фастфуда и недостаток сна, негативно сказываются на общем состоянии кожи и организма в целом. Важно также учитывать выбор косметических средств и обращаться к квалифицированным специалистам.

Александр Катков предлагает несколько методов коррекции, таких как спейслифтинг, блефаропластика, эндоскопический лифтинг и липофиллинг лица, которые могут помочь бороться с признаками старения.

ЛУЧШАЯ БЮДЖЕТНАЯ КОСМЕТИКА 2023 | ТОП 30
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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