Чудесные семена чиа: источник здоровья и энергии

Семена чиа, часто признанные как "суперфуд", представляют собой крошечные черно-белые семена растения Salvia hispanica, входящего в семейство мятных. В этом обзоре мы рассмотрим все полезные свойства семян чиа и поделимся советами о том, как и сколько их добавлять в ваше ежедневное питание.
Полноценный белок. Семена чиа содержат все девять незаменимых аминокислот, необходимых для производства энергии и поддержания иммунной функции организма, как отмечает нутрициолог Елизавета Девяткова.
Хороший источник клетчатки. Клетчатка играет важную роль в пищеварении, снижает уровень холестерина, и поддерживает здоровье кишечника. Совместно с водой семена чиа помогают создать ощущение сытости, а также благоприятно влияют на состав микробиоты.
Антиоксиданты и полифенолы. Семена чиа содержат антиоксиданты и полифенолы, такие как кофейная кислота, мирицетин и кверцетин, которые защищают клетки от свободных радикалов и помогают предотвратить различные заболевания.
Омега-3 жирные кислоты. Эти жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства, снижают кровяное давление и риск сердечных заболеваний, а также помогают бороться с воспалениями и вирусными инфекциями.
Полезные жиры для сердца. Семена чиа богаты полезными жирами, которые поддерживают эластичность и мягкость стенок сосудов, способствуя их здоровью.
Низкое содержание калорий. При этом семена чиа имеют низкое калорийное содержание, что позволяет добавлять их в различные блюда, сохраняя баланс калорий в рационе.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.