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Чудесные семена чиа: источник здоровья и энергии

Как семена чиа помогают в похудении и укреплении здоровья кожи, костей и сердца

1:41
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Семена чиа, часто признанные как "суперфуд", представляют собой крошечные черно-белые семена растения Salvia hispanica, входящего в семейство мятных. В этом обзоре мы рассмотрим все полезные свойства семян чиа и поделимся советами о том, как и сколько их добавлять в ваше ежедневное питание.

Как семена чиа помогают в похудении и укреплении здоровья кожи, костей и сердца
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Полноценный белок. Семена чиа содержат все девять незаменимых аминокислот, необходимых для производства энергии и поддержания иммунной функции организма, как отмечает нутрициолог Елизавета Девяткова.

Хороший источник клетчатки. Клетчатка играет важную роль в пищеварении, снижает уровень холестерина, и поддерживает здоровье кишечника. Совместно с водой семена чиа помогают создать ощущение сытости, а также благоприятно влияют на состав микробиоты.

Антиоксиданты и полифенолы. Семена чиа содержат антиоксиданты и полифенолы, такие как кофейная кислота, мирицетин и кверцетин, которые защищают клетки от свободных радикалов и помогают предотвратить различные заболевания.

Омега-3 жирные кислоты. Эти жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства, снижают кровяное давление и риск сердечных заболеваний, а также помогают бороться с воспалениями и вирусными инфекциями.

Полезные жиры для сердца. Семена чиа богаты полезными жирами, которые поддерживают эластичность и мягкость стенок сосудов, способствуя их здоровью.

Низкое содержание калорий. При этом семена чиа имеют низкое калорийное содержание, что позволяет добавлять их в различные блюда, сохраняя баланс калорий в рационе.

Вот что будет, если есть семена чиа каждый день (Вот это эффект)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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