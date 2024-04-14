Трендовые стрижки для кудрявых волос: особенности и рекомендации

Модные прически для вьющихся волос в 2024

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кудрявые волосы требуют особого подхода как в уходе, так и при подборе стрижки. Мы поговорили со стилистом Марией Новицкой, которая подсказала несколько трендовых вариантов стрижек на кудрявые волосы, если вам надоел скучный боб.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пикси: ультракороткая стрижка пикси прекрасно смотрится как на прямых волосах, так и на жестких кудряшках. Стилист не советует ограничиваться классическим вариантом, вы можете экспериментировать в зависимости от вашего желания и пропорций лица. "Учитывайте тот момент, что в этом сезоне не стоит устраивать ярких экспериментов с цветом. Натуральные цвета на волнистых волосах будут смотреться куда элегантнее и дороже, а креатива добавит стрижка сама по себе", — говорит Мария.

Челка: короткая стрижка всегда подчеркивает самые выдающиеся черты лица, мастера учитывают этот момент и предлагают варианты популярных стрижек, но уже с челкой или асимметричные линии. Так, и боб, и пикси с удлиненной челкой в сочетании с кудрявыми волосами — безусловный тренд этого года. Мария: "Чем жестче волосы, тем эффектнее будет смотреться удлиненная челка".

Каскад: универсальная стрижка, которая прекрасно идет в сочетании с волнистыми волосами. Каскад и градуированные варианты данной стрижки подходят на среднюю длину или ниже плеч, а вот на волосы короче наш эксперт советует присмотреть другой вариант стрижки, в противном случае вы рискуете получить неровный "одуванчик" на голове вместо стильной градуировки.

Выбритые виски: для смелых девушек, не боящихся привлекать внимание, Мария рекомендует вариант стрижки с выбритыми висками.

"Ультракороткие виски и затылок стали невероятно популярны после суперстильных выходов Рианны. На ее жгучих жестких волосах эта стрижка смотрелась невероятно дерзко и актуально", — говорит стилист.

Асимметрия, рваные края и работа мастера бритвой — выбирайте то, что ближе вашему стилю.

СТРИЖКИ💕 НА КУДРЯВЫЕ И ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ 2024 для всех. Омолаживающие.