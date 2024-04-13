Идеальные фото: секреты выглядеть стройнее и привлекательнее

Семь факторов, влияющих на ваш вид на фотографиях, и как это изменить

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На фотографиях часто мы видим себя не такими, какими хотели бы. Зеркало кажется более благосклонным, чем камера. Почему так происходит? Давайте разберемся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отсутствие движения: замершая поза не выгодна. Движение придает естественность и привлекательность. Не бойтесь делать нелепые движения — они помогут вам выглядеть лучше на снимке.

Осанка: сутулость создает впечатление грузности на фото. Перед съемкой выпрямляйте спину и опускайте плечи — так выглядите стройнее и изящнее.

Оверсайз: широкая одежда в жизни может скрывать недостатки, но на фото лишний объем сделает вас крупнее. Лучше выбирать приталенные вещи для гармоничного силуэта на снимках.

Руки: расслабленные руки придают объема талии и бедрам. Положите руки туда, где хотите подчеркнуть — на бедро, например, или прикоснитесь к лицу.

Стопы: приподнятые стопы делают вас выше и стройнее. Если каблуки не ваше, встаньте на носочки и выдвиньте одну ногу вперед.

Язык: прижмите язык к верхнему небу перед съемкой — это прием, который убирает второй подбородок, делает черты лица более выразительными и скулы более выразительными.

Расположение камеры: фотоаппарат ниже уровня глаз создает иллюзию большего размера. Фотографируйтесь так, чтобы камера была выше глаз — это сделает вас более стройными на снимке.

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