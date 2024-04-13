Идеальные фото: секреты выглядеть стройнее и привлекательнее

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Семь факторов, влияющих на ваш вид на фотографиях, и как это изменить

1:26
Моя семья » Красота и стиль

На фотографиях часто мы видим себя не такими, какими хотели бы. Зеркало кажется более благосклонным, чем камера. Почему так происходит? Давайте разберемся.

Семь факторов, влияющих на ваш вид на фотографиях, и как это изменить
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Отсутствие движения: замершая поза не выгодна. Движение придает естественность и привлекательность. Не бойтесь делать нелепые движения — они помогут вам выглядеть лучше на снимке.
  • Осанка: сутулость создает впечатление грузности на фото. Перед съемкой выпрямляйте спину и опускайте плечи — так выглядите стройнее и изящнее.
  • Оверсайз: широкая одежда в жизни может скрывать недостатки, но на фото лишний объем сделает вас крупнее. Лучше выбирать приталенные вещи для гармоничного силуэта на снимках.
  • Руки: расслабленные руки придают объема талии и бедрам. Положите руки туда, где хотите подчеркнуть — на бедро, например, или прикоснитесь к лицу.
  • Стопы: приподнятые стопы делают вас выше и стройнее. Если каблуки не ваше, встаньте на носочки и выдвиньте одну ногу вперед.
  • Язык: прижмите язык к верхнему небу перед съемкой — это прием, который убирает второй подбородок, делает черты лица более выразительными и скулы более выразительными.
  • Расположение камеры: фотоаппарат ниже уровня глаз создает иллюзию большего размера. Фотографируйтесь так, чтобы камера была выше глаз — это сделает вас более стройными на снимке.

Как быть красивым на фотографиях. Правила вашего лица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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