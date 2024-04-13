Идеальные фото: секреты выглядеть стройнее и привлекательнее
Семь факторов, влияющих на ваш вид на фотографиях, и как это изменить
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На фотографиях часто мы видим себя не такими, какими хотели бы. Зеркало кажется более благосклонным, чем камера. Почему так происходит? Давайте разберемся.
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- Отсутствие движения: замершая поза не выгодна. Движение придает естественность и привлекательность. Не бойтесь делать нелепые движения — они помогут вам выглядеть лучше на снимке.
- Осанка: сутулость создает впечатление грузности на фото. Перед съемкой выпрямляйте спину и опускайте плечи — так выглядите стройнее и изящнее.
- Оверсайз: широкая одежда в жизни может скрывать недостатки, но на фото лишний объем сделает вас крупнее. Лучше выбирать приталенные вещи для гармоничного силуэта на снимках.
- Руки: расслабленные руки придают объема талии и бедрам. Положите руки туда, где хотите подчеркнуть — на бедро, например, или прикоснитесь к лицу.
- Стопы: приподнятые стопы делают вас выше и стройнее. Если каблуки не ваше, встаньте на носочки и выдвиньте одну ногу вперед.
- Язык: прижмите язык к верхнему небу перед съемкой — это прием, который убирает второй подбородок, делает черты лица более выразительными и скулы более выразительными.
- Расположение камеры: фотоаппарат ниже уровня глаз создает иллюзию большего размера. Фотографируйтесь так, чтобы камера была выше глаз — это сделает вас более стройными на снимке.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова