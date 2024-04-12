Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова
Сколько нужно бегать в день для похудения?
Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке
Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций
Макияж, который создаст визуальный эффект стройности: как правильно подчеркнуть черты лица, чтобы они выглядели более изящно

Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это как настоящее волшебство, которое подчеркивает глаза, делает губы более привлекательными и создает новый образ. Еще один приятный бонус: с помощью кисти и нескольких продуктов можно сделать лицо более скульптурным и стройным.

Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Коррекция лица начинается с использования скульптора и бронзера после нанесения тонального крема. Важно помнить, что кремовый продукт можно наносить прямо на основу, в то время как сухой скульптор лучше всего использовать на предварительно пудровой коже. Растушевка должна быть направлена вверх, чтобы лицо выглядело свежо и моложе.

Для создания более стройного эффекта начните с определения скуловой кости. Проведите кистью от нее к внешнему уголку глаза и растушуйте линию к середине уха. Не забывайте, что скуловое затемнение не должно быть слишком низко, чтобы лицо не выглядело старше. Для более заметного эффекта можно также затемнить внешнюю сторону лица и провести темную линию под челюстью.

Брови играют важную роль в общем впечатлении. Убедитесь, что внешний уголок брови не опущен ниже складки века и что линия брови направлена к виску, а не к уху. Растушуйте начало брови, чтобы оно выглядело более естественно. Отказывайтесь от яркого макияжа нижних ресниц и используйте более нейтральные оттенки для создания акцента на губах.

Как определить форму лица и подобрать макияж
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Россия готовится принять капитуляцию Украины. Западу велено готовиться Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи
Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова
Сколько нужно бегать в день для похудения?
Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке
Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников