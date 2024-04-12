Макияж, который создаст визуальный эффект стройности: как правильно подчеркнуть черты лица, чтобы они выглядели более изящно

Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — это как настоящее волшебство, которое подчеркивает глаза, делает губы более привлекательными и создает новый образ. Еще один приятный бонус: с помощью кисти и нескольких продуктов можно сделать лицо более скульптурным и стройным.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Коррекция лица начинается с использования скульптора и бронзера после нанесения тонального крема. Важно помнить, что кремовый продукт можно наносить прямо на основу, в то время как сухой скульптор лучше всего использовать на предварительно пудровой коже. Растушевка должна быть направлена вверх, чтобы лицо выглядело свежо и моложе.

Для создания более стройного эффекта начните с определения скуловой кости. Проведите кистью от нее к внешнему уголку глаза и растушуйте линию к середине уха. Не забывайте, что скуловое затемнение не должно быть слишком низко, чтобы лицо не выглядело старше. Для более заметного эффекта можно также затемнить внешнюю сторону лица и провести темную линию под челюстью.

Брови играют важную роль в общем впечатлении. Убедитесь, что внешний уголок брови не опущен ниже складки века и что линия брови направлена к виску, а не к уху. Растушуйте начало брови, чтобы оно выглядело более естественно. Отказывайтесь от яркого макияжа нижних ресниц и используйте более нейтральные оттенки для создания акцента на губах.

Как определить форму лица и подобрать макияж