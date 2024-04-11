Питание и напитки: какие продукты могут усугубить видимость целлюлита

Если верить опросам, большинство женщин считает борьбу с целлюлитом сложным аспектом ухода за собой. Парадоксально, но иногда сами мы способствуем сохранению "апельсиновой корки" на коже. Здесь важно обратить внимание на наш рацион и внести коррективы, особенно если целлюлит серьезно беспокоит.
Творог, несмотря на свою полезность и способность поддерживать уровень кальция в организме, при регулярном употреблении может способствовать проблемам с кожей. Это связано с содержанием в твороге натрия, который задерживает воду в организме, что может усугубить видимость целлюлита.
Соевый соус также может быть причиной увеличения отеков и "цветения" неровностей на коже из-за задержки воды в организме.
Фруктовые соки из магазина содержат большое количество сахара, что негативно влияет на образование коллагена, ухудшая вид целлюлита. То же самое относится и к газированным напиткам.
Употребление красного вина в больших количествах может обезвоживать организм и делать недостатки, включая целлюлит, более заметными. Рекомендуется ограничить потребление алкоголя для сохранения кожи в хорошем состоянии.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.