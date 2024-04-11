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Питание и напитки: какие продукты могут усугубить видимость целлюлита

Пища и напитки, которые усиливают видимость целлюлита

1:10
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Если верить опросам, большинство женщин считает борьбу с целлюлитом сложным аспектом ухода за собой. Парадоксально, но иногда сами мы способствуем сохранению "апельсиновой корки" на коже. Здесь важно обратить внимание на наш рацион и внести коррективы, особенно если целлюлит серьезно беспокоит.

Пища и напитки, которые усиливают видимость целлюлита
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Творог, несмотря на свою полезность и способность поддерживать уровень кальция в организме, при регулярном употреблении может способствовать проблемам с кожей. Это связано с содержанием в твороге натрия, который задерживает воду в организме, что может усугубить видимость целлюлита.

Соевый соус также может быть причиной увеличения отеков и "цветения" неровностей на коже из-за задержки воды в организме.

Фруктовые соки из магазина содержат большое количество сахара, что негативно влияет на образование коллагена, ухудшая вид целлюлита. То же самое относится и к газированным напиткам.

Употребление красного вина в больших количествах может обезвоживать организм и делать недостатки, включая целлюлит, более заметными. Рекомендуется ограничить потребление алкоголя для сохранения кожи в хорошем состоянии.

Фитнес FAQ | Советы по питанию от целлюлита
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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