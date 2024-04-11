Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости
Стюардесса объяснила, зачем приветствуют пассажиров при посадке в самолет
Южный порт станет центром города после исторического центра и Москва-Сити
Как правильно заменить окна в квартире?
Как избавиться от медведок
Bloomberg: владелец врезавшегося в мост судна в Балтиморе заявил о своей невиновности
Как выбрать фотообои в детскую?
Кинологи рассказали, какие игрушки нужны собакам
Как подобрать крышку для кухонной посуды
Избегая аллергии на гель-лак: как понять, преодолеть и предотвратить неприятные реакции

Реакция кожи на гель-лак: причины и методы преодоления

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Гель-лак — это удобное и долговечное покрытие, которое может вызвать восторг у вас и у окружающих, если работа выполнена мастером с опытом. Однако многие женщины сталкиваются с аллергическими реакциями на этот вид покрытия. Почему это происходит и что делать в такой ситуации? Давайте разберемся.

Реакция кожи на гель-лак: причины и методы преодоления
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
  1. Изучите состав продукта. В большинстве случаев аллергия не связана с плохим качеством работы мастера или неправильным нанесением, а вызвана химическими компонентами, содержащимися в гель-лаке. Некоторые бренды предлагают гипоаллергенные варианты гель-лаков без основных аллергенов, поэтому стоит обсудить этот момент с мастером.
  2. Реакция на базу или топ. Иногда проблема может возникнуть не из-за самого геля, а из-за базового покрытия. Это чаще всего происходит, когда прозрачное покрытие попадает на кожу вокруг ногтя. Важно предупредить мастера о такой особенности.
  3. Раздражение от средства для снятия лака. Использование аммиачных растворов для удаления гель-лака может вызвать сильную реакцию кожи рук и ногтей. Рекомендуется использовать фрезу для снятия старого покрытия, чтобы избежать негативных последствий.
  4. Как бороться с аллергией на гель-лак. Важно выяснить причину аллергии и, возможно, попробовать другой бренд гель-лака, обратив внимание на гипоаллергенные формулы. Также рекомендуется сделать перерыв в использовании гель-лака и уделить внимание укреплению ногтей. При выборе мастера следует уделить особое внимание его профессионализму, чтобы избежать возможных проблем.

АЛЛЕРГИЯ на гель лак | Вся правда о гипоаллергенных базах
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
Как подобрать крышку для кухонной посуды
Тренер Татьяна Тарасова считает, что Бах, молящийся за отмену Игр дружбы, сошёл с ума
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру
В сети появился трейлер сериала "Денискины рассказы" по произведению Драгунского
Звезда КВН Елена Борщёва рассказала о шок-еде в Китае: столетние яйца, лапки, пятачки, мозги
Как избежать сахарной комы: эффективные методы преодоления зависимости от сладкого
В Москве простились с певцом Евгением Кункуровым
Астрофизик Абубекеров оценил инициативу Норвегии: сутки из 26 часов всё равно как восемь шапок из одной шкурки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников