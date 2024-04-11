Избегая аллергии на гель-лак: как понять, преодолеть и предотвратить неприятные реакции

Реакция кожи на гель-лак: причины и методы преодоления

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак — это удобное и долговечное покрытие, которое может вызвать восторг у вас и у окружающих, если работа выполнена мастером с опытом. Однако многие женщины сталкиваются с аллергическими реакциями на этот вид покрытия. Почему это происходит и что делать в такой ситуации? Давайте разберемся.

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Изучите состав продукта. В большинстве случаев аллергия не связана с плохим качеством работы мастера или неправильным нанесением, а вызвана химическими компонентами, содержащимися в гель-лаке. Некоторые бренды предлагают гипоаллергенные варианты гель-лаков без основных аллергенов, поэтому стоит обсудить этот момент с мастером. Реакция на базу или топ. Иногда проблема может возникнуть не из-за самого геля, а из-за базового покрытия. Это чаще всего происходит, когда прозрачное покрытие попадает на кожу вокруг ногтя. Важно предупредить мастера о такой особенности. Раздражение от средства для снятия лака. Использование аммиачных растворов для удаления гель-лака может вызвать сильную реакцию кожи рук и ногтей. Рекомендуется использовать фрезу для снятия старого покрытия, чтобы избежать негативных последствий. Как бороться с аллергией на гель-лак. Важно выяснить причину аллергии и, возможно, попробовать другой бренд гель-лака, обратив внимание на гипоаллергенные формулы. Также рекомендуется сделать перерыв в использовании гель-лака и уделить внимание укреплению ногтей. При выборе мастера следует уделить особое внимание его профессионализму, чтобы избежать возможных проблем.

АЛЛЕРГИЯ на гель лак | Вся правда о гипоаллергенных базах