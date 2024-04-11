Уход за губами: домашний скраб из натуральных ингредиентов для мягкости и гладкости кожи

Рецепт скраба для губ: сахар и кокосовое маслом для невероятной мягкости

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При уходе за губами необходимо использовать скрабы – это основное правило. Эксфолиация сухих участков поможет избавиться от омертвевших клеток кожи, придавая им невероятную мягкость и гладкость. Вот как приготовить домашний скраб из четырех натуральных компонентов по рецепту byrdie.com и сохранить губы увлажненными.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Рецепт скраба для губ своими руками

1 столовая ложка коричневого сахара

1 столовая ложка меда

1 чайная ложка нерафинированного кокосового масла

1/4 чайной ложки корицы или 5 капель коричного масла

Смешайте сахар с медом, затем добавьте кокосовое масло и корицу. Нанесите на губы, помассируйте несколько минут, затем смойте. После использования увлажните губы кокосовым маслом или натуральным бальзамом.

Преимущества этого рецепта

Сахар мягко отшелушивает, а кокосовое масло увлажняет кожу. Добавление меда и корицы усиливает эффективность скраба.

Рекомендуется проводить процедуру раз в неделю, увлажняя губы после нее, чтобы они оставались мягкими и увлажненными.

DIY: Скраб для губ своими руками ||Kristina Aksenova||