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Уход за губами: домашний скраб из натуральных ингредиентов для мягкости и гладкости кожи

Рецепт скраба для губ: сахар и кокосовое маслом для невероятной мягкости

1:08
Моя семья » Красота и стиль

При уходе за губами необходимо использовать скрабы – это основное правило. Эксфолиация сухих участков поможет избавиться от омертвевших клеток кожи, придавая им невероятную мягкость и гладкость. Вот как приготовить домашний скраб из четырех натуральных компонентов по рецепту byrdie.com и сохранить губы увлажненными.

Рецепт скраба для губ: сахар и кокосовое маслом для невероятной мягкости
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Рецепт скраба для губ своими руками

  • 1 столовая ложка коричневого сахара
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 чайная ложка нерафинированного кокосового масла
  • 1/4 чайной ложки корицы или 5 капель коричного масла

Смешайте сахар с медом, затем добавьте кокосовое масло и корицу. Нанесите на губы, помассируйте несколько минут, затем смойте. После использования увлажните губы кокосовым маслом или натуральным бальзамом.

Преимущества этого рецепта

Сахар мягко отшелушивает, а кокосовое масло увлажняет кожу. Добавление меда и корицы усиливает эффективность скраба.

Рекомендуется проводить процедуру раз в неделю, увлажняя губы после нее, чтобы они оставались мягкими и увлажненными.

DIY: Скраб для губ своими руками ||Kristina Aksenova||
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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