Уход за губами: домашний скраб из натуральных ингредиентов для мягкости и гладкости кожи

При уходе за губами необходимо использовать скрабы – это основное правило. Эксфолиация сухих участков поможет избавиться от омертвевших клеток кожи, придавая им невероятную мягкость и гладкость. Вот как приготовить домашний скраб из четырех натуральных компонентов по рецепту byrdie.com и сохранить губы увлажненными.
Смешайте сахар с медом, затем добавьте кокосовое масло и корицу. Нанесите на губы, помассируйте несколько минут, затем смойте. После использования увлажните губы кокосовым маслом или натуральным бальзамом.
Сахар мягко отшелушивает, а кокосовое масло увлажняет кожу. Добавление меда и корицы усиливает эффективность скраба.
Рекомендуется проводить процедуру раз в неделю, увлажняя губы после нее, чтобы они оставались мягкими и увлажненными.
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