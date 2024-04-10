Ровный и стойкий макияж: как предотвратить окисление тонального крема?

Как избежать окисления тонального крема: 10 советов от экспертов

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, что яблоко подрумянивается всего через несколько минут после того, как вы откусили от него? Это происходит из-за химической реакции, которая называется окислением, и это касается не только еды, но и вашего тонального крема. Это может быть вызвано различными факторами, от типа вашей кожи до состава косметического продукта. Но есть способы предотвратить это! Вот 10 советов от сертифицированного дерматолога byrdie.com, как избежать окисления тонального крема.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обязательно начните с умывания. Наносить тональный крем следует только на чистую кожу, чтобы избежать закупоривания пор. Используйте тонер. Этот продукт помогает сбалансировать рН кожи и убрать излишки жира, что важно для предотвращения окисления тонального крема. Выбор правильных продуктов. Предпочтение отдавайте средствам на водной основе для ухода за кожей, чтобы уменьшить риск окисления. Наносите праймер. Это поможет создать нейтральную базу и увеличить стойкость макияжа. Подбирайте правильный оттенок тонального крема, учитывая его склонность к окислению. Наносите тональный крем с помощью спонжа или кисти, а не пальцев, чтобы избежать переноса масел на кожу. Перед нанесением тона и после него уберите излишки жира с лица, используя матирующие салфетки. Попробуйте спрей или пудру для фиксации макияжа, чтобы снизить риск окисления. Обратите внимание на срок годности крема - просроченный продукт может окислиться и изменить текстуру. Регулярно мойте кисти и спонжи для макияжа, чтобы предотвратить перенос масел и микробов на кожу и продукты.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться равномерным и стойким макияжем.

Профессиональный урок БЕСПЛАТНО! Как правильно наносить тональный крем