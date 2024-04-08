Как стоматологические проблемы могут влиять на вашу кожу: советы эксперта

Некоторые кожные проблемы, такие как морщины, прыщи и даже второй подбородок, могут быть вызваны проблемами в полости рта, о которых обычно не задумываются. Это подтверждает Лилия Кузьменкова, стоматолог и основатель центров инновационной стоматологии. Она отмечает, что инфекции и воспалительные процессы в ротовой полости могут распространяться на кожу лица, особенно в области щек и подбородка, вызывая сыпь и покраснения. Решение этой проблемы заключается в обращении к стоматологу, проведении профессиональной гигиены рта и лечении воспалений.
Другой неочевидной причиной кожных проблем может быть неправильный прикус. Коррекция прикуса, по словам Кузьменковой, оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины, птоз и брыли. После коррекции прикуса нагрузка на мягкие ткани лица снижается, что ведет к уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок. Это также помогает предотвратить или уменьшить птоз щек и делает контуры лица более молодыми.
Неправильный прикус может привести к появлению второго подбородка, изменяя визуальные контуры лица и делая его старше. Ортодонтическое лечение позволяет восстановить правильное положение нижней челюсти, что устраняет второй подбородок. Поэтому, перед обращением к косметологу или пластическому хирургу, стоит исключить стоматологические причины эстетических проблем, советует специалист, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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