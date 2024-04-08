Как стоматологические проблемы могут влиять на вашу кожу: советы эксперта

Стоматолог Кузьменкова отмечает, что бактериальные инфекции в полости рта могут вызвать появление прыщей на коже лица

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые кожные проблемы, такие как морщины, прыщи и даже второй подбородок, могут быть вызваны проблемами в полости рта, о которых обычно не задумываются. Это подтверждает Лилия Кузьменкова, стоматолог и основатель центров инновационной стоматологии. Она отмечает, что инфекции и воспалительные процессы в ротовой полости могут распространяться на кожу лица, особенно в области щек и подбородка, вызывая сыпь и покраснения. Решение этой проблемы заключается в обращении к стоматологу, проведении профессиональной гигиены рта и лечении воспалений.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Другой неочевидной причиной кожных проблем может быть неправильный прикус. Коррекция прикуса, по словам Кузьменковой, оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины, птоз и брыли. После коррекции прикуса нагрузка на мягкие ткани лица снижается, что ведет к уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок. Это также помогает предотвратить или уменьшить птоз щек и делает контуры лица более молодыми.

Неправильный прикус может привести к появлению второго подбородка, изменяя визуальные контуры лица и делая его старше. Ортодонтическое лечение позволяет восстановить правильное положение нижней челюсти, что устраняет второй подбородок. Поэтому, перед обращением к косметологу или пластическому хирургу, стоит исключить стоматологические причины эстетических проблем, советует специалист, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Карта прыщей. Что означает расположение прыщей на лице?