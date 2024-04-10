Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты выделили идеальных котов для старости
Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения
Роскосмос: госкомиссия разрешила провести 10 апреля вторую попытку старта ракеты "Ангара-А5"
Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Семь ярких цветов сумок для стильного образа: выберите идеальный аксессуар

Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды

Моя семья » Красота и стиль

Вы уже устали от чёрной сумки, которая кажется универсальной? Хотите добавить немного разнообразия в свой образ? Тогда этот список для вас! Эксперты в области моды byrdie.com рассказывают, какие цвета сумок будут идеальным дополнением к любому вашему наряду.

Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Желтый

Яркий и универсальный цвет, который прекрасно сочетается с разными нарядами. Попробуйте сочетать желтую сумку с нейтральной одеждой и золотыми аксессуарами.

Зелёный

Экспериментируйте с различными оттенками зеленого и добавьте свежести вашему облику. Такой аксессуар можно сочетать с любой одеждой - от классического блейзера до спортивных штанов.

Фиолетовый

Такие сумочки могут быть разных оттенков - от темно-пурпурного до ярко-сиреневого. Они могут делать ваш образ более выразительным и жизнерадостным.

Оранжевый

Это универсальный цвет, который может быть ярким или приглушенным. Идеально подойдет для летних образов.

Белый

Классика, которая всегда в моде. Белые сумки отлично сочетаются с различными материалами и цветами, что позволяет создавать стильные образы..

Бледно-голубой

Этот цвет добавляет свежести и легкости вашему образу. Отлично сочетается с джинсами и другими базовыми вещами.

Красный

Красная сумка - это смелый аксессуар, который всегда привлекает внимание. Она отлично сочетается с вечерними нарядами и придает им особый шарм.

Выбирайте сумки в этих цветах и создавайте неповторимые образы каждый день!

КАК НОСИТЬ ЯРКИЕ СУМКИ | 10 ФОРМУЛ ОБРАЗОВ | 3 СТИЛЬНЫХ ОБРАЗА НА ЛЕТО | DARYA KAMALOVA
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Секретный визит Аллы Пугачёвой: что скрывается за записью песен в Твери
Воду в Сене назвали опасной для атлетов на Олимпиаде
Климатологи утверждают, что морской лед в Арктике тает намного быстрее, чем принято считать
Президент США Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников