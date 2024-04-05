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Давайте дадим энергию коже — продукты, богатые витамином С

Эти продукты заставят кожу сиять

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Представляем отличные средства, которые помогут коже пробудиться и придать лицу здоровый вид. Ночная сыворотка Perfect C Treatment Serum от 3LAB, выбор главного редактора BeautyHack. ru Карины Андреевой, обещает увлажнить кожу и подарить ей сияние благодаря активным формам витамина С и пептидам. Цена: 10 045 руб.

Эти продукты заставят кожу сиять
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Крем для глаз A. G. E Eye Complex от SkinCeuticals, также отмеченный Кариной Андреевой, предлагает решение проблемы темных кругов под глазами с помощью антивозрастного эффекта и уменьшения отечности благодаря комплексу активных компонентов. Цена: 5 937 руб.

Антиоксидантный гель для кожи вокруг глаз Aox Eye Gel, выбранный редактором BeautyHack. ru Наталией Капица, содержит аскорбиновую кислоту для защиты от свободных радикалов и уменьшения морщин. Цена: 5 641 руб.

Комплекс масел для лица Biovisol Complexe Huiluex от Methode Cholley, также отмеченный Наталией Капица, эффективно впитывается и успокаивает кожу, способствуя ее заживлению и регенерации благодаря уникальному составу. Цена: 5 200 руб.


ВИТАМИН С в косметике // ТОП средств для кожи лица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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