Тайны красоты корейских девушек: восемь шагов к идеальной коже

Корейские секреты красоты: путь к сияющей и здоровой коже

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заглянув в мир красоты, неизменно оказываешься в Корее. Здесь рождаются новые тенденции: ВВ-кремы, тональные маски и патчи, которые становятся неотъемлемой частью ритуала ухода за собой. Давайте вместе с byrdie.com окунемся в удивительный мир корейских секретов красоты, о которых вы, возможно, и не догадывались.

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Пластыри от прыщей

Корейские женщины внимательно заботятся о коже и используют пластыри от прыщей для эффективного устранения пятен и пигментации. Это способствует сохранению здоровой и чистой кожи, свободной от нежелательных высыпаний.

Двойное очищение

Корейский ритуал ухода за кожей включает двойное умывание лица - сначала с гидрофильным маслом, а затем с пенкой, чтобы удалить все следы загрязнений и макияжа. Этот процесс обеспечивает глубокое очищение и подготавливает кожу к дальнейшему уходу.

Тканевые маски

Тканевые маски - неотъемлемая часть корейского ухода за кожей. Благодаря своим полезным свойствам они помогают сохранить кожу увлажненной и свежей.

Масло для лица + тональный крем

Смешивание масла для лица с тональным кремом придает коже увлажнение и естественное сияние. Этот трюк помогает добиться идеального тона и придает коже здоровый вид.

Тщательный уход за кожей

В корейском уходе за кожей особое внимание уделяется таким процедурам, как отшелушивание, тонизирование и использование средств с высокой концентрацией активных компонентов. Это помогает сохранить кожу молодой и здоровой на протяжении долгого времени.

Избегают трения кожи

Легкие похлопывания при нанесении средств по уходу за кожей помогают избежать раздражения и сохранить кожу в идеальном состоянии.

Улиточный муцин для увлажнения и упругости

Улиточный муцин - один из популярных ингредиентов в корейских средствах по уходу за кожей. Он способствует увлажнению, улучшает упругость кожи и делает ее более сияющей.

Легкий тональный крем для естественного макияжа

Вместо тяжелого макияжа корейские женщины предпочитают легкие ВВ-кремы, которые создают естественный и свежий вид. Это помогает подчеркнуть красоту кожи и придать лицу молодой и сияющий вид.

Теперь, когда вы узнали эти удивительные секреты корейской красоты, время воплотить их в жизнь и наслаждаться результатом!

Секреты молодости кореянок | Южная Корея и Уход за кожей лица