Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Как уберечь помидоры от фитофторы?
Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун
Что можно увидеть в Чеченской Республике за три дня
Посадите в саду изысканную немезию
Отсутствие лифчика стало причиной снятия с авиарейса в США
Фигуристка Щербакова рассказала, как однажды купила своё собственное платье для выступления
Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт
Удивительные факты о лаванде: семь интересных аспектов этого ценного ингредиента

Ценный ингредиент: семь удивительных фактов о лаванде

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Лаванда — естественный антисептик, используемый с древних времен для ароматизации и лечения. Фраза "лаваре" в латыни означает "мыть, очищать", что отражает применение лаванды для бани и стирки в Древнем Риме, а также ее использование в Средние века в качестве средства для заживления ран. Сегодня лавандовое масло широко используется за свои антисептические свойства.

Ценный ингредиент: семь удивительных фактов о лаванде
Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Французское лавандовое масло считается самым дорогим и уникальным благодаря климатическим условиям Прованса. Для качественного масла требуется соответствие ряда строгих критериев, включая географическое ограничение производства и использование только цветков одного вида лаванды.

Сбор лаванды становится большим праздником в Провансе, где национальные костюмы, конкурсы сборщиков и гулянья становятся обычным явлением.

Лавандовое масло хорошо подходит для проблемной кожи, способствуя заживлению, уменьшению воспалений и устранению угревой сыпи. Его аромат также помогает расслабиться, уснуть и справиться со стрессом.

Качественная лаванда имеет неповторимый аромат и обладает расслабляющими и лечебными свойствами. Несмотря на появление разновидности лаванды в Англии во время Французской революции, французская лаванда остается непревзойденной благодаря уникальным климатическим условиям Прованса.

Чем так ценна лаванда? Лаванда — польза и вред для организма.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Чем опрыскивать рассаду, чтобы она не болела?
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Как уберечь помидоры от фитофторы?
Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун
Что можно увидеть в Чеченской Республике за три дня
Посадите в саду изысканную немезию
Ценный ингредиент: семь удивительных фактов о лаванде
Отсутствие лифчика стало причиной снятия с авиарейса в США
Фигуристка Щербакова рассказала, как однажды купила своё собственное платье для выступления
Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников