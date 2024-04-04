Удивительные факты о лаванде: семь интересных аспектов этого ценного ингредиента

Ценный ингредиент: семь удивительных фактов о лаванде

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Лаванда — естественный антисептик, используемый с древних времен для ароматизации и лечения. Фраза "лаваре" в латыни означает "мыть, очищать", что отражает применение лаванды для бани и стирки в Древнем Риме, а также ее использование в Средние века в качестве средства для заживления ран. Сегодня лавандовое масло широко используется за свои антисептические свойства.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Французское лавандовое масло считается самым дорогим и уникальным благодаря климатическим условиям Прованса. Для качественного масла требуется соответствие ряда строгих критериев, включая географическое ограничение производства и использование только цветков одного вида лаванды.

Сбор лаванды становится большим праздником в Провансе, где национальные костюмы, конкурсы сборщиков и гулянья становятся обычным явлением.

Лавандовое масло хорошо подходит для проблемной кожи, способствуя заживлению, уменьшению воспалений и устранению угревой сыпи. Его аромат также помогает расслабиться, уснуть и справиться со стрессом.

Качественная лаванда имеет неповторимый аромат и обладает расслабляющими и лечебными свойствами. Несмотря на появление разновидности лаванды в Англии во время Французской революции, французская лаванда остается непревзойденной благодаря уникальным климатическим условиям Прованса.

Чем так ценна лаванда? Лаванда — польза и вред для организма.