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Пять продуктов, рекомендуемых косметологом для борьбы с темными кругами под глазами

Выбор косметолога: пять средств против темных кругов под глазами

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Наталья Родина, косметолог из Центра здоровья и красоты "Белый сад", предоставила список пяти рекомендуемых средств против темных кругов под глазами, а также поделилась своими любимыми корейскими патчами.

Выбор косметолога: пять средств против темных кругов под глазами
Фото: flickr.com by НессаЛенд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Крем против темных кругов под глазами Eyeliss от Joëlle Ciocco содержит экстракт алоэ, арнику, цветы апельсина, косточки грейпфрута и огуречника, обладая приятным охлаждающим эффектом. Рекомендуется использовать ежедневно как крем для кожи вокруг глаз и раз в неделю как маску.
  2. Гидрогелевые патчи Gold & Snail Hydrogel Eye Patch от Petitfee содержат экстракт секрета улитки, коллаген, витамин Е, перечную мят и экстракт шелковицы, обеспечивая увлажнение и восстановление кожи, а также отбеливающие свойства.
  3. Восстанавливающий ночной крем Reticap-EL-Night от Tebiskin содержит инкапсулированный ретинол, который эффективно борется с темными кругами под глазами за счет отбеливающего эффекта.
  4. Крем Hyalogy Daily And Nightly Cream For Eyes от Forlle'd обогащен экстрактом люффы, арбутина и гиалуроновой кислотой, подходя для молодой кожи и увлажняя ее.
  5. Коллагеновые маски под глаза Eye Regenerating Mask от Valmont содержат мукополисахариды, натуральный коллаген, кофеин, арнику и зеленый чай, обеспечивая увлажнение и повышение упругости кожи, а также уменьшение отеков и темных кругов под глазами. Маски применяются в комплекте с подготавливающим комплексом и постколлагеновым уходом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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