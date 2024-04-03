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Экстренная косметическая помощь: шесть средств красоты, способных оживить кожу

Скорая помощь: шесть бьюти-средств, которые реанимируют кожу

2:22
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После ночи вне дома или долгого рабочего марафона лицу необходима немедленная реанимация. Признаки усталости, сухость кожи и темные круги под глазами могут быть последствиями активных мероприятий. Эффективные средства для восстановления кожи, которые мы представляем в нашем списке, помогут в этом.

Скорая помощь: шесть бьюти-средств, которые реанимируют кожу
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic
  1. Увлажняющие патчи Perform Lift Patch Yeux от Payot — это удобное и эффективное средство для области вокруг глаз, которое быстро освежает кожу и устраняет признаки усталости. Они максимально увлажняют кожу, придают ей сияние и разглаживают морщинки. Можно использовать перед важным событием или просто для того, чтобы освежить кожу.
  2. Маска-sos для лица После вечеринки от Organic Kitchen — это доступное и эффективное средство, которое моментально преображает кожу, делая ее свежей и здоровой. Она содержит сок грейпфрута, который тонизирует и выравнивает цвет лица, а также хорошо увлажняет и упругает кожу.
  3. Восстанавливающий бальзам Baume Beaute Eclair от Clarins — это быстродействующее средство, которое моментально придает коже лица свежий и отдохнувший вид. Экстракт оливы в составе бальзама придает коже дополнительное сияние, а его можно использовать также в качестве маски для полноценного ухода.
  4. Увлажняющий крем для нормальной кожи Aqualia Thermal от Vichy — это идеальное решение для обезвоженной кожи после вечеринки или долгого рабочего дня. Он восстанавливает водно-минеральный баланс кожи и делает ее гладкой и мягкой. Крем подходит для чувствительной кожи и может использоваться во время длительных путешествий.
  5. Крем для кожи вокруг глаз Aquasource Total Eye Revitalizer от Biotherm — это эффективное средство, которое устраняет отечность и темные круги под глазами, придавая взгляду свежий вид. Его уникальный ингредиент — экстракт морского планктона, который увлажняет и освежает кожу вокруг глаз.
  6. Ультраувлажняющий спрей для лица Аква Реотье от L'Occitane — это легкое и освежающее средство, которое моментально оживляет кожу лица и поддерживает ее увлажненность в течение всего дня. Спрей содержит гиалуроновую кислоту и воду из источника Реотье, которые увлажняют и тонизируют кожу, придавая ей ощущение комфорта и легкости.
ТОП-10 косметических средств, которые изменили мою кожу! Уход с эффектом WOW!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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