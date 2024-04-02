Косметолог предлагает рекомендации по улучшению состояния кожи

Косметолог мирового уровня DIBI Milano в России, Ася Аль-Араби, раскрывает секреты правильного ухода за кожей, обсуждает понятие эпидермального барьера и возможности усиления эффективности кремов.
Правильный уход за кожей требует индивидуального подхода, который может обеспечить только квалифицированный косметолог с медицинским образованием. Эпидермальный барьер играет ключевую роль в защите кожи от обезвоживания и вредных веществ. Он блокирует проникновение молекул большого размера, поэтому для эффективного проникновения в кожу многие активные компоненты должны быть дроблены.
С возрастом кожа становится более сухой и менее упругой из-за уменьшения толщины подкожно-жировой клетчатки. Для борьбы с признаками старения кожи необходимо использовать увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и антиоксиданты.
Усиление действия крема требует комплексного подхода, включающего в себя профессиональные процедуры у косметолога. Важно поддерживать кожу регулярным очищением, пилингами и масками.
Концентрат молодости в капсулах Age Method отличается быстродействующими уникальными ингредиентами, такими как экстракт цветков акмеллы, который способствует разглаживанию морщин и повышению плотности кожи. Он может использоваться в сочетании с кремами из различных линий бренда.
Результаты использования косметических средств становятся видимыми через 3-4 недели регулярного применения. Кремы не только корректируют недостатки кожи, но и обеспечивают ее защиту от внешних воздействий.
Профессиональная косметика часто продается только в салонах красоты, так как бренды ценят свою репутацию и гарантируют качество и результат. Покупатели могут получить квалифицированную консультацию у специалистов и быть уверены в эффективности продукции.
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