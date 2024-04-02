Косметолог предлагает рекомендации по улучшению состояния кожи

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Как улучшить кожу — советы косметолога

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог мирового уровня DIBI Milano в России, Ася Аль-Араби, раскрывает секреты правильного ухода за кожей, обсуждает понятие эпидермального барьера и возможности усиления эффективности кремов.

Как улучшить кожу — советы косметолога
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Правильный уход за кожей требует индивидуального подхода, который может обеспечить только квалифицированный косметолог с медицинским образованием. Эпидермальный барьер играет ключевую роль в защите кожи от обезвоживания и вредных веществ. Он блокирует проникновение молекул большого размера, поэтому для эффективного проникновения в кожу многие активные компоненты должны быть дроблены.

С возрастом кожа становится более сухой и менее упругой из-за уменьшения толщины подкожно-жировой клетчатки. Для борьбы с признаками старения кожи необходимо использовать увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и антиоксиданты.

Усиление действия крема требует комплексного подхода, включающего в себя профессиональные процедуры у косметолога. Важно поддерживать кожу регулярным очищением, пилингами и масками.

Концентрат молодости в капсулах Age Method отличается быстродействующими уникальными ингредиентами, такими как экстракт цветков акмеллы, который способствует разглаживанию морщин и повышению плотности кожи. Он может использоваться в сочетании с кремами из различных линий бренда.

Результаты использования косметических средств становятся видимыми через 3-4 недели регулярного применения. Кремы не только корректируют недостатки кожи, но и обеспечивают ее защиту от внешних воздействий.

Профессиональная косметика часто продается только в салонах красоты, так как бренды ценят свою репутацию и гарантируют качество и результат. Покупатели могут получить квалифицированную консультацию у специалистов и быть уверены в эффективности продукции.

5 шагов к идеальной коже // Иммунитет кожи // Как добиться здоровой сияющей кожи без прыщей и морщин
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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