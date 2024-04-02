Совершенный маникюр: как выбрать подходящую форму ногтей?

Идеальные ногти: выберите форму, которая подчеркнёт красоту рук

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вы отправляетесь в салон красоты, чтобы сделать маникюр, решение о форме ногтей может быть сложным. Ведь нужно учитывать не только длину пальцев, но и ширину ногтевого ложа. Вот некоторые рекомендации от realsimple.com, которые помогут вам выбрать идеальную форму ногтей.

Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Круглая

Эта форма идеально подходит для коротких пальцев с широкими ногтевыми ложами. Она придает рукам нежный и аккуратный вид.

Овал

Овальная форма подходит для маленьких рук с короткими пальцами. Она делает их визуально длиннее и стройнее.

Квадрат

Этот вариант подойдет для длинных пальцев с узким ногтевым ложем. Он придает ногтям элегантный и сдержанный вид.

Закруглённый квадрат

Эта форма подходит практически для любого типа пальцев. Она смотрится стильно и современно.

Миндаль

Идеально подходит для коротких и широких пальцев. Эта форма делает пальцы более изящными и женственными.

Стилет

Эта форма идеально подходит для длинных пальцев. Она придает ногтям элегантный и изящный вид.

Балерина

Этот вариант подходит для тонких пальцев с крепкими ногтями. Она выглядит очень стильно и модно.

В итоге, правильно подобранная форма ногтей может значительно улучшить внешний вид ваших рук и подчеркнуть их естественную красоту.

Подбор оптимальной формы ногтя | Анастасия Лукша | Маникюр