Варианты очищения для каждого: пять продуктов для достижения совершенной кожи

Очищение на любой вкус: пять средств для идеальной кожи

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Широкий ассортимент средств для очищения кожи различного типа представлен в обзоре. Если ваша кожа чувствительна или вы хотите попробовать что-то новое, кроме обычной мицеллярной воды, то этот подбор идеален для вас.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Линия очищающих средств Les Démaquillantes от PAYOT, включающая крем для демакияжа, мицеллярную воду, мусс и молочко, основана на мицеллярной технологии и обогащена фруктово-ягодными экстрактами, придавая коже увлажнение и антиоксидантную защиту.

Дуэт детокс-средств KenzoKi, включающий отшелушивающую и очищающую воды, обогащенный экстрактом имбиря, обеспечивает полноценный уход, включая удаление макияжа, очищение, тонизацию, увлажнение и улучшение текстуры кожи.

Микродермабразия PoreDermabrasion от dr. brandt обеспечивает гладкость кожи, уменьшение черных точек и сужение пор за счет микронизированных кристаллов оксида алюминия, экстракта лайма и салициловой кислоты.

Аксессуары для очищения лица от "Л'Этуаль Selection" заменяют абразивные скрабы и пилинги, предлагая нейлоновую кисть, шелковые коконы и микрофибровую салфетку для бережного удаления ороговевших клеток и макияжа.

Очищающая эмульсия Clarifying Emulsion от STENDERS с маточным молочком, пчелиным воском и маслом ши очищает, смягчает и не требует смывания водой.

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