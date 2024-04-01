Варианты очищения для каждого: пять продуктов для достижения совершенной кожи

Широкий ассортимент средств для очищения кожи различного типа представлен в обзоре. Если ваша кожа чувствительна или вы хотите попробовать что-то новое, кроме обычной мицеллярной воды, то этот подбор идеален для вас.
Линия очищающих средств Les Démaquillantes от PAYOT, включающая крем для демакияжа, мицеллярную воду, мусс и молочко, основана на мицеллярной технологии и обогащена фруктово-ягодными экстрактами, придавая коже увлажнение и антиоксидантную защиту.
Дуэт детокс-средств KenzoKi, включающий отшелушивающую и очищающую воды, обогащенный экстрактом имбиря, обеспечивает полноценный уход, включая удаление макияжа, очищение, тонизацию, увлажнение и улучшение текстуры кожи.
Микродермабразия PoreDermabrasion от dr. brandt обеспечивает гладкость кожи, уменьшение черных точек и сужение пор за счет микронизированных кристаллов оксида алюминия, экстракта лайма и салициловой кислоты.
Аксессуары для очищения лица от "Л'Этуаль Selection" заменяют абразивные скрабы и пилинги, предлагая нейлоновую кисть, шелковые коконы и микрофибровую салфетку для бережного удаления ороговевших клеток и макияжа.
Очищающая эмульсия Clarifying Emulsion от STENDERS с маточным молочком, пчелиным воском и маслом ши очищает, смягчает и не требует смывания водой.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.