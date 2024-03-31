Эффективное очищение: четыре превосходных новинки на основе кислот

Правильное очищение: четыре отличных новинки на основе кислот

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Регулярное использование отшелушивающих средств помогает бороться с тусклым, неровным цветом кожи, мелкими морщинками, шелушением и забитыми порами. Однако, абразивные скрабы и щеточки для умывания могут раздражать и травмировать кожу. Вместо этого, средства на основе химических кислот растворяют омертвевшие клетки эпидермиса, способствуя лучшему проникновению увлажняющих компонентов в глубокие слои кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В этой подборке представлены четыре новинки, призванные решить эту проблему:

Night Refining Micro-Peel Concentrate от Kiehl's предназначен для ежедневного использования с накопительным эффектом. Этот ночной микропилинг выравнивает текстуру и цвет лица, а также ускоряет процесс обновления кожи. Его основные ингредиенты — фруктовые кислоты, фитиновая кислота, экстракт кактуса и шелуха киноа. Anew Clinical от Avon — это подушечки для пилинга кожи на основе АНА-кислот, заменяющие три салонные процедуры. Они содержат 5 кислот и успокаивающие экстракты ромашки и алоэ, подходящие для чувствительной кожи. Gommage de Beaute от Guerlain — это кислотный эксфолиант, который можно использовать как маску один-два раза в неделю. Средство подходит для всех типов кожи благодаря концентрации трех кислот: лимонной, молочной и гликолевой. Crème AHA от Cholley — это крем на основе AHA-кислот, который помогает решить проблемы серого тона кожи, пигментации и гиперкератоза. Он содержит также витамины Е и С, масло арахиса и экстракт ромашки для увлажнения, осветления и успокоения кожи.

Правильное очищение кожи. Что выбрать и как использовать?