Тайные продукты моделей: шесть уникальных средств для красоты

Секретные средства моделей: шесть эликсиров красоты

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор средств для ухода за кожей у моделей играет ключевую роль, учитывая их постоянное подвержение стрессу и нагрузкам в индустрии моды. Они вынуждены использовать огромное количество косметики, сохраняя безупречный внешний вид. Мы раскрываем тайны их косметичек, рассказывая о шести SOS-средствах, которые помогают им выглядеть великолепно.

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Мелисса Тамерин отдает предпочтение крему Skin Recovery от Avene. Этот продукт способен восстановить кожу за ночь, устраняя признаки усталости и действуя успокаивающе благодаря термальной воде.

Девон Виндзор использует крем Hydra Beauty от Chanel, который обладает охлаждающим эффектом и отлично увлажняет кожу, освежая ее после тяжелых съемок и обеспечивая свежий вид.

Джордан Данн в восторге от очищающего молочка Lightening Cleansing Milk от Sisley, которое деликатно растворяет водостойкую косметику, предотвращая раздражения благодаря успокаивающим ингредиентам.

Бруно Тенорио выбирает очищающую пенку Purifying Cleansing Foam от Shiseido, которая глубоко очищает кожу, поддерживая ее чистоту и свежесть.

Тати Котляр придерживается крема Toleriane от La Roche-Posay, который защищает кожу, предотвращая ее пересушивание и забивание пор.

Наташа Поли предпочитает крем Bienfait UV SPF 50 от Lancome, который обеспечивает высокий уровень защиты от ультрафиолетовых лучей без масел и отдушек, впитываясь быстро и эффективно.

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