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Пять наилучших средств для кондиционирования волос

Пять лучших кондиционеров для волос

2:06
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Важно понимать, что шампунь не только очищает волосы и кожу головы, но и использование кондиционера играет ключевую роль в увлажнении и разглаживании волос. После мытья волосы часто становятся жесткими и запутываются, и кондиционер помогает вернуть им мягкость и шелковистость.

Пять лучших кондиционеров для волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В нашем обзоре лучших кондиционеров вы найдете идеальное средство для себя.

Кондиционер для поврежденных волос Absolut Repair Lipidium Instant Reconstructing Conditioner, L'Oréal Professionnel

Absolut Repair Lipidium от L'Oréal Professionnel предназначен для восстановления ослабленных волос и облегчения расчесывания. Его уникальная формула с липидным комплексом восстанавливает структуру волос и защищает их от внешних воздействий.

Кремовый кондиционер Soin Nourrissant Nourishing Care, L'Occitane

Этот кондиционер от L'Occitane с пятью эфирными маслами и маслом оливы интенсивно питает и увлажняет волосы, делая их мягкими и послушными. Его накопительный эффект делает использование средства более экономичным со временем.

Тонирующий бальзам-кондиционер для светлых волос Blonde. Angel. Rinse, Kevin. Murphy

Бальзам-кондиционер Kevin. Murphy, несмотря на свою направленность на светлые оттенки, подходит для всех видов волос, обладает тонирующим эффектом и обогащен экстрактом лаванды для увлажнения кожи головы.

Кондиционер для волос Advanced Hair Series Oxygen Moisture, Dove

Этот кондиционер от Dove специально разработан для тонких и ослабленных волос. Он быстро впитывается, увлажняя волосы и возвращая им объем, при этом не утяжеляя их.

Кондиционер O/I Absolute beautifying Conditioner, Davines

Кремообразный кондиционер от Davines помогает придать волосам блеск, объем и мягкость, а также защищает их от повреждений и температурных воздействий. Его формула обогащена активными компонентами и витаминами, подходящими для всех типов волос.

Топ 5 КОНДИЦИОНЕРОВ из массмаркета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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