Как молочная продукция воздействует на организм

Как молочные продукты влияют на организм

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Инесса — практикующий врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт, натуропат и ароматерапевт, а также health-коуч с фокусом на интегративной медицине и холистическом подходе.

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В течение долгого времени был проведен анализ последствий обработки молока и его воздействия на организм. Выяснилось, что под воздействием кислорода ферменты, присутствующие в свежем молоке, разрушаются уже через два часа. Термическая обработка молока увеличивает скорость разложения ферментов, что затрудняет его полноценное усвоение.

Интересные факты о составе молока у разных видов животных подтверждают, что различные виды молока адаптированы под потребности их детенышей. Например, содержание белка в молоке коровы гораздо выше, чем в человеческом молоке, что соответствует потребностям быстрорастущего теленка. В то время как человеческое молоко богато сахарами, необходимыми для развития мозга у новорожденного.

Исторически люди использовали молоко животных в периоды голода, что способствовало их выживанию. Однако с изменением экологии, образа жизни и питания человечества, в том числе и условий содержания сельскохозяйственных животных, изменились и свойства молочных продуктов. Нынешние условия выращивания животных и их кормление приводят к появлению в молоке различных веществ, таких как химические добавки, лекарства и лектины, что может негативно сказываться на здоровье людей.

Современные условия содержания сельскохозяйственных животных, их кормление комбикормом, а также применение химических добавок и лекарств, влияют на качество и состав молока. Эти факторы могут приводить к появлению в молочных продуктах веществ, которые неблагоприятно воздействуют на организм человека.

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