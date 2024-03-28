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Идеальная основа для нанесения макияжа: как выбрать и наносить праймер для кожи

Праймер для макияжа: ключевое звено для идеального образа

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Праймер для макияжа – это один из тех продуктов, о котором многие слышали, но не всегда понимают, действительно ли он необходим. На самом деле, этот продукт является ключевым звеном в нанесении макияжа. Он подготавливает кожу, создавая идеальную основу для нанесения тонального крема, румян и других продуктов. Визажисты realsimple.com рассказывают какие преимущества есть у этого продукта и как его правильно наносить.

Праймер для макияжа: ключевое звено для идеального образа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Типы праймеров и их преимущества

  • Разглаживающие праймеры создают эффект фотошопа, минимизируя видимость морщин и пор.
  • Матирующие праймеры подходят для жирной кожи, контролируя её блеск в течение дня.
  • Увлажняющие праймеры помогают сухой коже сгладить шелушение.
  • Сияющий праймер, как бы подсвечивает кожу изнутри.

Когда использовать праймер?

Праймер можно использовать в любое время, но особенно он пригодится на важных мероприятиях, чтобы продлить стойкость макияжа. Так же он полезен при сухой или жирной коже, а также при наличии расширенных пор.

Как наносить праймер для макияжа? 

Наносите праймер нужно после ухода за кожей и дать ему немного времени, чтобы впитаться, прежде чем приступать к нанесению основного макияжа. Этот шаг поможет создать идеальную основу для вашего образа.

В заключение, праймер для макияжа - это не просто еще один продукт в вашей косметичке, а важное звено, которое может значительно улучшить ваш образ и даже состояние вашей кожи.

Зачем нужны базы под макияж / праймеры. Какие они бывают.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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