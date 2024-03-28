Пять наиболее эффективных продуктов для устранения купероза

Вот пять вариантов средств для борьбы с куперозом, которые помогут устранить покраснения, высыпания и сосудистую сеточку на коже.
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Витаминная маска для борьбы с куперозом Vita Deep Power Einger Mask Pack, Elizavecca: тканевая маска стимулирует обмен веществ в клетках кожи, увлажняет, снимает неприятные ощущения сухости и уменьшает покраснения. Содержит гиалуроновую кислоту, экстракты гамамелиса и портулака, а также активные компоненты фруктов и ягод. Цена: 99 рублей.
Увлажняющий и успокаивающий ночной крем-антистресс Hydra Zen Nuit, Lancome: активизирует процессы микроциркуляции в клетках кожи, улучшает текстуру и тон лица. Содержит ретинол, антиоксиданты и витамины С и Е. Цена: 5 399 рублей.
Крем против покраснений Roseliane, Uriage: быстро уменьшает ощущение жара, увлажняет и успокаивает кожу благодаря маслу ши, экстрактам женьшеня и красных водорослей. Содержит зелёные перламутровые частицы для визуального выравнивания тону кожи. Цена: 1 320 рублей.
Крем от купероза Antirougeurs, Avene: укрепляет стенки сосудов, оказывает противоотёчное действие, увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Лёгкая текстура и зеленоватый цвет маскируют проблемные участки. Цена: 1 150 рублей.
Успокаивающий очищающий крем-гель Ultra Calming Cleanser, Dermalogica: нежно очищает и успокаивает реактивную кожу, укрепляет естественный барьер и устраняет чувство дискомфорта. Не содержит ароматизаторов и красителей. Цена: 2 850 рублей.
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