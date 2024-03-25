Белая обувь: как вернуть ей кристальную чистоту в домашних условиях?

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Простой способ очистить белую обувь: пищевая сода, уксус и зубная паста

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Ищете способ очистить вашу белую обувь? Попробуйте простой метод с использованием пищевой соды и уксуса или зубной пасты от realsimple.com.

Простой способ очистить белую обувь: пищевая сода, уксус и зубная паста
Фото: openverse.org by by dishwab is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Понадобиться:

  • Мягкая кисть
  • Пищевая сода
  • Белый уксус
  • Теплая вода
  • Чаша
  • Зубная паста
  • Зубная щетка
  • Губка

Прежде всего, очистите обувь при помощи мягкой кисти. Это позволит удалить поверхностную грязь без повреждения материала.

Затем выберите подходящее чистящее средство: пищевая сода с уксусом или зубная паста. Для смеси с содой и уксусом соедините их в миске с теплой водой. А если вы используете зубную пасту, убедитесь, что она содержит пищевую соду.

Теперь приступайте к чистке: обработайте обувь смесью или зубной пастой с помощью губки или зубной щетки.

После того как вы закончите чистить обувь, оставьте смесь ещё на 15 минут, чтобы усилить эффект. Затем протрите остатки высушите влажной тряпкой.

Ваша обувь будет выглядеть свежей и чистой без больших усилий. Попробуйте этот метод сегодня и удивитесь результату!

Да ладно, БЕЛЫЕ КРОССОВКИ за 1 минуту?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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