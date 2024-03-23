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Пять процедур, обеспечивающих моментальный эффект для кожи лица и тела

Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела

2:26
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Когда времени на полноценные курсы процедур нет, а важное событие уже скоро, вам на помощь придут процедуры с мгновенным эффектом для лица и тела. Ниже представлены пять таких процедур:

Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.
  • Soin Hydreclat. Увлажнение и сияние. Эта процедура направлена на достижение заметного увлажнения и придания сияния коже уже после одной сессии. Включает в себя мягкое очищение кожи, использование специального лосьона для выравнивания pH, увлажняющий спрей и маску с активными компонентами для очищения и улучшения текстуры кожи. Завершается процедура нанесением специального флюида, который минимизирует поры и делает кожу более ровной. Цена: 5800 руб.
  • "Booster VIP O2" Biologique Recherche. Основой этой процедуры является бустер VIP O2, разработанный французским брендом Biologique Recherche. Процедура включает деликатное очищение кожи, применение специального лосьона, нанесение бустера VIP O2 с использованием специальной массажной техники, а также использование сыворотки, маски и крема для лица и кожи вокруг глаз. Цена: 8900 руб.
  • Soin Sebo Reequilibrant. Себорегулирующий уход для кожи, склонной к акне. Этот уход от Biologique Recherche нацелен на борьбу с проблемами кожи, такими как акне, и на улучшение качества жирной и комбинированной кожи. Процедура включает очищение кожи, нанесение бустера, применение маски и крема для лица, крема для кожи вокруг глаз и сыворотки-флюида. Цена: 7800 руб.
  • Лифтинг тела Lift Corps. Эффективный уход для тела, который помогает корректировать объемы, улучшить тонус кожи и бороться с растяжками и целлюлитом. Процедура включает очищение кожи, нанесение лифтинг-состава, укрепляющей и увлажняющей сыворотки, а также нанесение крема для тела с массажем. Цена: 10 100 руб.
  • Эндосфера-терапия. Эта процедура проводится с использованием специальной манипулы с вращающимися силиконовыми сферами. Она направлена на распад жировых клеток и улучшение тонуса кожи. Процедура включает различные параметры воздействия, которые индивидуально подбираются для каждого пациента. Цена: 6500 рублей (75 минут)


Лучшие процедуры для улучшения качества кожи лица!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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