Пять процедур, обеспечивающих моментальный эффект для кожи лица и тела

Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела

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Когда времени на полноценные курсы процедур нет, а важное событие уже скоро, вам на помощь придут процедуры с мгновенным эффектом для лица и тела. Ниже представлены пять таких процедур:

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Soin Hydreclat. Увлажнение и сияние. Эта процедура направлена на достижение заметного увлажнения и придания сияния коже уже после одной сессии. Включает в себя мягкое очищение кожи, использование специального лосьона для выравнивания pH, увлажняющий спрей и маску с активными компонентами для очищения и улучшения текстуры кожи. Завершается процедура нанесением специального флюида, который минимизирует поры и делает кожу более ровной. Цена: 5800 руб.

"Booster VIP O2" Biologique Recherche. Основой этой процедуры является бустер VIP O2, разработанный французским брендом Biologique Recherche. Процедура включает деликатное очищение кожи, применение специального лосьона, нанесение бустера VIP O2 с использованием специальной массажной техники, а также использование сыворотки, маски и крема для лица и кожи вокруг глаз. Цена: 8900 руб.

Soin Sebo Reequilibrant. Себорегулирующий уход для кожи, склонной к акне. Этот уход от Biologique Recherche нацелен на борьбу с проблемами кожи, такими как акне, и на улучшение качества жирной и комбинированной кожи. Процедура включает очищение кожи, нанесение бустера, применение маски и крема для лица, крема для кожи вокруг глаз и сыворотки-флюида. Цена: 7800 руб.

Лифтинг тела Lift Corps. Эффективный уход для тела, который помогает корректировать объемы, улучшить тонус кожи и бороться с растяжками и целлюлитом. Процедура включает очищение кожи, нанесение лифтинг-состава, укрепляющей и увлажняющей сыворотки, а также нанесение крема для тела с массажем. Цена: 10 100 руб.

Эндосфера-терапия. Эта процедура проводится с использованием специальной манипулы с вращающимися силиконовыми сферами. Она направлена на распад жировых клеток и улучшение тонуса кожи. Процедура включает различные параметры воздействия, которые индивидуально подбираются для каждого пациента. Цена: 6500 рублей (75 минут)





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