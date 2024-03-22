Астролог Стрельцова указала на то, что бабушки, рождённые под определенными знаками зодиака, проявляют особую заботу

Астролог Стрельцова рассказала, бабушки каких знаков зодиака считаются самыми заботливыми

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Астролог Татьяна Стрельцова подчеркнула, что женщины, у которых и Солнце, и Луна расположены в знаках Тельца, Рака или Рыб, проявляются как самые заботливые бабушки. Солнце и Луна играют ключевую роль в натальной карте, определяя характерные черты и способность к заботе о других. Рассмотрение позиций обеих планет позволяет выявить особо добрых и заботливых бабушек.

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Женщины, у которых Солнце находится в Тельце, проявляют особое стремление к комфорту, гармонии и удовлетворению потребностей окружающих. Однако, когда Луна также расположена в Тельце, Раке или Рыбах, они становятся еще более заботливыми и создают уютную атмосферу, часто садят дачу и заботятся о домашних животных.

У солнечных Раков также важны уют, безопасность и эмпатия. Если у них Луна также в Тельце, Раке или Рыбах, они проявляют сверхзаботливость и душевность, создавая максимально уютную обстановку дома.

Солнечные Рыбы, по своей природе, стремятся помогать другим, проявляют эмпатию и готовы оказывать поддержку. При наличии Луны в Тельце, Раке или Рыбах, эти качества еще более усиливаются, делая их одними из самых добрых и заботливых людей, готовых помогать не только своим близким, но и всем нуждающимся вокруг, как сообщает Москва 24.

Лучшие бабули по знаку Зодиака. Таких только трое!