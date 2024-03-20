Эфирные масла и лекарства могут вызвать нежелательные последствия для кожи лица: рассказываем, какие

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Причины гиперпигментации кожи, о которых вы даже не догадываетесь

1:43
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Дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась важными причинами, из-за которых следует осторожно относиться к эфирным маслам, избегать дефицитных состояний и не лечить акне самостоятельно.

Причины гиперпигментации кожи, о которых вы даже не догадываетесь
Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.
  1. Фотокумарины: эти вещества повышают чувствительность кожи к УФ-лучам. Их наличие в уходовой косметике или пище, такой как инжир, цитрусовые, куркума, может усугубить гиперпигментацию в период солнечной активности.
  2. Эфирные масла: многие из них фототоксичны из-за содержания фотокумаринов, что может вызвать первичные эритремы и последующую пигментацию. Особенно осторожно стоит использовать апельсиновое, жасминовое, сандаловое, лавандовое, масло чайного дерева, можжевеловку, иланг-иланг.
  3. Лекарственные препараты: некоторые из них вызывают фоточувствительность, что может привести к ожогам, дерматитам и гиперпигментации. Это ретиноиды, некоторые антибиотики, мочегонные средства, оральные контрацептивы и другие.
  4. Дефицитные состояния: недостаток ферритина, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов A, C, B3, цинка и меди может привести к гиперпигментации и ухудшению состояния кожи и волос.
  5. Солнцезащитные фильтры: некоторые из них, хотя и защищают от ультрафиолета, могут вызывать пигментацию. Проверьте состав средств с SPF на наличие определенных фильтров.
  6. Гельминты и гормональные изменения: накопление токсинов и отходов от гельминтов в организме может вызвать различные проблемы, включая пигментацию. Гормональные изменения также могут оказать негативное воздействие на состояние кожи.

Как избавиться от пигментации любого происхождения?✅
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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