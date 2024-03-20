Эфирные масла и лекарства могут вызвать нежелательные последствия для кожи лица: рассказываем, какие

Причины гиперпигментации кожи, о которых вы даже не догадываетесь

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась важными причинами, из-за которых следует осторожно относиться к эфирным маслам, избегать дефицитных состояний и не лечить акне самостоятельно.

Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Фотокумарины: эти вещества повышают чувствительность кожи к УФ-лучам. Их наличие в уходовой косметике или пище, такой как инжир, цитрусовые, куркума, может усугубить гиперпигментацию в период солнечной активности. Эфирные масла: многие из них фототоксичны из-за содержания фотокумаринов, что может вызвать первичные эритремы и последующую пигментацию. Особенно осторожно стоит использовать апельсиновое, жасминовое, сандаловое, лавандовое, масло чайного дерева, можжевеловку, иланг-иланг. Лекарственные препараты: некоторые из них вызывают фоточувствительность, что может привести к ожогам, дерматитам и гиперпигментации. Это ретиноиды, некоторые антибиотики, мочегонные средства, оральные контрацептивы и другие. Дефицитные состояния: недостаток ферритина, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов A, C, B3, цинка и меди может привести к гиперпигментации и ухудшению состояния кожи и волос. Солнцезащитные фильтры: некоторые из них, хотя и защищают от ультрафиолета, могут вызывать пигментацию. Проверьте состав средств с SPF на наличие определенных фильтров. Гельминты и гормональные изменения: накопление токсинов и отходов от гельминтов в организме может вызвать различные проблемы, включая пигментацию. Гормональные изменения также могут оказать негативное воздействие на состояние кожи.

Как избавиться от пигментации любого происхождения?✅