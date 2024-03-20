Эфирные масла и лекарства могут вызвать нежелательные последствия для кожи лица: рассказываем, какие

Дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась важными причинами, из-за которых следует осторожно относиться к эфирным маслам, избегать дефицитных состояний и не лечить акне самостоятельно.
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Фотокумарины: эти вещества повышают чувствительность кожи к УФ-лучам. Их наличие в уходовой косметике или пище, такой как инжир, цитрусовые, куркума, может усугубить гиперпигментацию в период солнечной активности.
Эфирные масла: многие из них фототоксичны из-за содержания фотокумаринов, что может вызвать первичные эритремы и последующую пигментацию. Особенно осторожно стоит использовать апельсиновое, жасминовое, сандаловое, лавандовое, масло чайного дерева, можжевеловку, иланг-иланг.
Лекарственные препараты: некоторые из них вызывают фоточувствительность, что может привести к ожогам, дерматитам и гиперпигментации. Это ретиноиды, некоторые антибиотики, мочегонные средства, оральные контрацептивы и другие.
Дефицитные состояния: недостаток ферритина, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов A, C, B3, цинка и меди может привести к гиперпигментации и ухудшению состояния кожи и волос.
Солнцезащитные фильтры: некоторые из них, хотя и защищают от ультрафиолета, могут вызывать пигментацию. Проверьте состав средств с SPF на наличие определенных фильтров.
Гельминты и гормональные изменения: накопление токсинов и отходов от гельминтов в организме может вызвать различные проблемы, включая пигментацию. Гормональные изменения также могут оказать негативное воздействие на состояние кожи.
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