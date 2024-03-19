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Алоэ: причины его непригодности для использования в домашних рецептах и преимущества его применения в составе кремов и масок

Все про алоэ: почему нельзя использовать в народных рецептах, но стоит искать в кремах и масках

1:24
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Вопрос о действенности домашних бьюти-рецептов, особенно с использованием алоэ, всегда волнует. Почему это растение так популярно в индустрии красоты, и насколько эффективны народные рецепты по сравнению с промышленными средствами?

Все про алоэ: почему нельзя использовать в народных рецептах, но стоит искать в кремах и масках
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Алоэ — это редкий ингредиент в косметике, который подходит для всех типов кожи и практически не вызывает противопоказаний, за исключением редких случаев аллергических реакций. Народные рецепты с алоэ, хотя и популярны, не всегда обладают таким же эффектом, как промышленные средства.

Сок алоэ богат полисахаридами, которые способны удерживать влагу, создавая на коже пленку, что придает ощущение стянутости. Поэтому для достижения полноценного увлажнения кожи после применения натурального сока или геля с алоэ, требуется дополнительное использование увлажняющего или питательного крема.

Промышленные средства с алоэ-вера, такие как кремы, мисты и патчи, обогащены дополнительными компонентами, улучшающими их свойства. Например, крем "Aloe Relaxing Cream" от It's Skin содержит также экстракты огурца, арбуза и авокадо, которые увлажняют и успокаивают кожу. А патчи для глаз "Aloe Soothing Essence" от Holika Holika, помимо алоэ, содержат экстракты центеллы азиатской, мелиссы и других растений, обеспечивая увлажнение и успокаивающий эффект.

Польза и вред АЛОЭ для человека
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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