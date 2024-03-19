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Косметолог Виктория Безносенко рассказала о профессиональных средствах, которые использует сама

Косметолог Виктория Безносенко — о профсредствах и процедурах, которые делает сама

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Врач-косметолог клиники Institute, Виктория Безносенко, делится своими секретами красоты и подчеркивает важность правильного ухода для профилактики старения.

Косметолог Виктория Безносенко — о профсредствах и процедурах, которые делает сама
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Домашний уход:

  • В зимний период использует профессиональные средства с ретинолом, предпочтение отдавая косметике ZO.
  • Для восстановления липидного слоя кожи предпочитает дневные кремы и ночной антиоксидантный гель от SkinCeuticals.
  • Активно занимаясь спортом на открытом воздухе, всегда использует средства с защитой от солнечных и физических факторов, такие как крем Tizo 2.

Салонные процедуры:

  • Предпочтение отдает сочетанию коллагенстимулирующих препаратов, игольчатого RF и SMAS лифтинга.
  • Регулярно проводит фотоомоложение и плазмотерапию для сохранения молодости кожи.

Витамины и добавки:

  • После проведения генетического теста, включила в рацион аминокислоты, такие как глицин, лизин и аргинин.
  • Регулярно делает Check Up клинических анализов для контроля за состоянием организма.

Спорт:

  • Практикует регулярные занятия в тренажерном зале для поддержания мышечного корсета и предотвращения саркопении.
  • Добавляет в рацион бульон и холодец для получения коллагена из внешних источников.
Самые популярные косметологические процедуры: плюсы и минусы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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