Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военэксперт Литовкин оценил вероятность новой волны мобилизации в РФ
Автоподборщик назвал семь машин, которые страшно покупать
Эксперты составили топ-10 редких собак
4 лайфхака по экономии денег без потери качества жизни
США выразили готовность к двусторонним переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Сорт моркови "Детская сладость"
Десятерых боевиков нацбатальона "Азов"* осудили на сроки от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР
Необычные законы в ОАЭ, которые туристы часто нарушают
Эксперт по этикету Свежакова рассказала, допустимы ли видеозвонки в общественном месте
Средства для ежедневного ухода: распылители и спреи для поддержания гигиены и комфорта

Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Пандемия привела к изменениям в нашей ежедневной рутины красоты, подчеркивая необходимость использования средств без контакта с руками, таких как термальная вода, праймеры, тоники, мисты и тонеры. Эти продукты можно распылять непосредственно на кожу перед нанесением макияжа или использовать в течение дня. Вот семь средств, которые рекомендуется испытать.

Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.
  1. Спрей Copper Firming Mist, Is Clinical: освежает кожу, обладает антиоксидантной защитой, антибактериальным действием и помогает сохранить макияж в течение дня. Следует дополнить уход сывороткой Hydra Cool от того же бренда, содержащей гиалуроновую кислоту и витамин В5 для глубокого увлажнения и успокоения кожи.
  2. Спрей Superfood Kefir-Tea Mist, Elemis: этот продукт объединяет в себе четыре функции — тоник, праймер, мист и спрей для фиксации макияжа, впечатляя своим 100% веганским составом, включающим соевый кефир, кокосовую воду, кокосовое масло, чай ройбуш, корень моркови и алоэ веру.
  3. Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay: разработанный для жирной и комбинированной кожи, этот спрей делает кожу матовой, уменьшая жирный блеск и подсушивая воспаления.
  4. Спрей Grape Water, Caudalie: этот продукт, представленный в лимитированной версии, увлажняет и успокаивает кожу, состоя из 100% растительных ингредиентов.
  5. Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: представленный брендом Innisfree, этот спрей с экстрактом зеленого чая увлажняет и освежает кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид.
  6. Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]: содержащий 98% ингредиентов натурального происхождения, этот спрей-тоник увлажняет кожу, делая её гладкой и не забивает поры благодаря отсутствию силиконов.
  7. Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier FreshMoisturizing Mist, L'occitane: содержащий гиалуроновую кислоту, этот спрей возвращает коже ощущение комфорта и свежести.
УХОД ЗА СОБОЙ: косметика, духи, процедуры для тела. Как стать красивой? (фавориты 2022)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Эксперт по этикету Свежакова рассказала, допустимы ли видеозвонки в общественном месте
Будут ли возмещены убытки по ОСАГО, если повреждено авто дверью другой машины
Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода
В Японии фиксируют случаи нового опасного заболевания
EJCN: потребление растительного белка связано с улучшением качества сна
В Перми начали расследование после трагической гибели женщины из-за упавшей ледяной глыбой
Типичные ошибки, которые допускаются при выполнении планки
Иван Ургант заверил, что он из России никуда не уезжал
Ученые выделили три жирных продукта, которые считаются важными для здоровья сердца
4 очень страшных фильма, которые не каждый сможет досмотреть до конца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников