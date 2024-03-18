Средства для ежедневного ухода: распылители и спреи для поддержания гигиены и комфорта

Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пандемия привела к изменениям в нашей ежедневной рутины красоты, подчеркивая необходимость использования средств без контакта с руками, таких как термальная вода, праймеры, тоники, мисты и тонеры. Эти продукты можно распылять непосредственно на кожу перед нанесением макияжа или использовать в течение дня. Вот семь средств, которые рекомендуется испытать.

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Спрей Copper Firming Mist, Is Clinical: освежает кожу, обладает антиоксидантной защитой, антибактериальным действием и помогает сохранить макияж в течение дня. Следует дополнить уход сывороткой Hydra Cool от того же бренда, содержащей гиалуроновую кислоту и витамин В5 для глубокого увлажнения и успокоения кожи. Спрей Superfood Kefir-Tea Mist, Elemis: этот продукт объединяет в себе четыре функции — тоник, праймер, мист и спрей для фиксации макияжа, впечатляя своим 100% веганским составом, включающим соевый кефир, кокосовую воду, кокосовое масло, чай ройбуш, корень моркови и алоэ веру. Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay: разработанный для жирной и комбинированной кожи, этот спрей делает кожу матовой, уменьшая жирный блеск и подсушивая воспаления. Спрей Grape Water, Caudalie: этот продукт, представленный в лимитированной версии, увлажняет и успокаивает кожу, состоя из 100% растительных ингредиентов. Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: представленный брендом Innisfree, этот спрей с экстрактом зеленого чая увлажняет и освежает кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид. Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]: содержащий 98% ингредиентов натурального происхождения, этот спрей-тоник увлажняет кожу, делая её гладкой и не забивает поры благодаря отсутствию силиконов. Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier FreshMoisturizing Mist, L'occitane: содержащий гиалуроновую кислоту, этот спрей возвращает коже ощущение комфорта и свежести.

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