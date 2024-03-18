Когда волосы растут быстрее и при какой температуре они плавятся: факты о волосах, про которые вы не знали

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин предоставил ценные сведения о волосах, раскрывая несколько удивительных фактов, которые изменят ваше восприятие и подход к уходу за ними.
Факт № 1: генетические особенности и состояние здоровья матери влияют на структуру волоса.
Факт № 2: короткие стрижки способствуют быстрому росту волос.
Факт № 3: мокрые волосы увеличиваются на 30%, что делает их более тяжёлыми и чувствительными.
Факт № 4: волосы выпадают и заменяются около 20 раз за жизнь человека.
Факт № 5: волосы начинают плавиться при температуре в 220 градусов, поэтому следует избегать высоких температур при использовании утюжков и плоек.
Факт № 6: в теплое время года волосы растут быстрее из-за улучшенного кровообращения.
Факт № 7: человеческая голова содержит около 100 тысяч волосков, каждый из которых выдерживает нагрузку до 100 грамм.
Факт № 8: волосы являются мертвой структурой, поэтому секущиеся концы не влияют на их рост, но могут ухудшить их общее состояние.
Факт № 9: состояние волос может отражать образ жизни человека, его питание и здоровье в целом.
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