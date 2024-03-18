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Что такое волосы с порами и как правильно ухаживать за ними

Пористые волосы: что это такое и как за ними ухаживать

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Забота о пористых волосах требует особого подхода, учитывая их тенденцию к сухости, пушению и потере блеска. Пористость волос связана с раскрытием чешуек кутикулы, что делает их более уязвимыми для воздействия внешних факторов. Это состояние может быть как наследственным, так и вызванным воздействием окружающей среды и неправильным уходом.

Пористые волосы: что это такое и как за ними ухаживать
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Признаки пористых волос включают повышенную склонность к пушению, тусклости, сухости и жесткости. Факторами, способствующими пористости, могут быть постоянное использование термических инструментов без защиты, химическое окрашивание и осветление, а также недостаточный уход.

Определить степень пористости можно с помощью нескольких простых методов, таких как тест плавучести волос в воде или проведение испытания на начесываемость и гладкость прядей.

Для эффективного ухода за пористыми волосами необходимо использовать мягкие средства очищения, обеспечивать им достаточное увлажнение, питание и восстановление структуры. Также важно избегать чрезмерного воздействия тепла и химических веществ, а также использовать средства с термозащитным эффектом при необходимости.


Пористые ПУШИСТЫЕ волосы / Как ухаживать за поврежденными волосами ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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