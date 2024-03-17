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Муцин улитки в косметике: революционный ингредиент для ухода за кожей лица

Муцин улитки в уходе за кожей: научное мнение о косметическом тренде

2:14
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Муцин улитки — это уникальный ингредиент, который привлекает внимание тех, кто стремится к совершенству кожи. Люди готовы экспериментировать с ним в надежде на улучшение своего внешнего вида. На сегодняшний день южнокорейские компании активно внедряют муцин улитки в свои косметические продукты, утверждая, что это может сгладить морщины, ускорить заживление кожи и уменьшить шрамы от акне. Эксперты портала webmd.com рассказывают, историю происхождения и взгляд ученых о пользе этого компонента для кожи лица.

Муцин улитки в уходе за кожей: научное мнение о косметическом тренде
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Средства с муцином улитки

Южнокорейские производители косметики активно используют медленных и ползучих улиток в своих продуктах для ухода за кожей. Муцин добавляют в крем для лица, увлажняющие средства, гелевые маски и сыворотки для восстановления кожи. Производители могут использовать термины "садовая улитка", "черная улитка" или "чилийская земляная улитка" на этикетках, чтобы привлечь внимание. Слизь извлекается из живых улиток, затем фильтруется и смешивается с другими компонентами.

Научное мнение

Некоторые утверждают, что слизь улитки обладает увлажняющими свойствами, способствует заживлению ран и уменьшению морщин, однако научные исследования пока не дают однозначного ответа на этот вопрос. Важно обратиться к дерматологу перед использованием продуктов с муцином улитки, особенно если у вас чувствительная кожа или аллергия. Следует провести тест на небольшом участке кожи, чтобы избежать возможных негативных реакций.

Легендарное наследие

Интересно, что улитки довольно давно стали объектом косметических исследований. С древних времен им приписывались целебные свойства. Даже Гиппократ, известный древнегреческий врач, упоминал о слизи улиток. В XIX веке улитки использовались не только для ухода за кожей, но и в качестве лекарства от различных недугов.

Но наибольшую пользу для здоровья приносит употребление улиток в пищу. Их мясо богато белком, селеном, медью, витамином Е, калием и цинком. Главное — правильно их приготовить и тщательно обработать.

Муцин улитки. Мы ее на самом деле недооцениваем! Разбираем состав. Лучшая косметика!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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